GMP藥廠主管「無塵室脫褲」蹭女員工　身分起底！竟是田僑仔二代

▲藥廠2名女員工長期受股長性騷擾。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

新竹縣上市GMP製藥大廠46歲的魏姓股長被控性騷擾，2名女下屬稱7年來長期被猥褻，四度申訴都因「沒證據」不了了之，才決定帶手機去拍，結果當場拍下魏男脫褲頂撞其中一女。魏男還嗆對方「在恐嚇勒索」、「照片是合成的」等，目前雙方皆和警方報案。

根據《自由時報》報導，被害人S女指出，魏男對她及T女長期以淫言穢語騷擾，還曾標價說S女500、T女300要求3P，2人已四度向主官申訴都因「沒證據」不了了之，魏男還因此更大膽，對她們襲胸、碰下體等。

公司的無塵室僅4坪大，沒有監視器，並規定不能帶手機，但她們再也不想隱忍，決定偷帶手機進入，上月16日就當場被T女拍下證據，魏男鎖門後就把無塵服脫下，後來連內褲也脫下，一直往S女身上蹭。

S女表示，魏男是田僑仔之子、又是公司的資深幹部，她們害怕魏男權勢，只敢將照片給魏妻希望一切能停止，沒想到魏男反嗆「照片是合成的」、「是在恐嚇勒索嗎」，她們才選擇報警解決。

GMP詹姓副總表示，魏男否認指控，已向警方備案遭到恐嚇，先前告訴公司「衣服是被女方扒掉的」，照片曝光後才說當天是受到陷害。

詹姓副總提到，過去沒有接獲2女的申訴，但會再深入了解，從脫褲照可看出魏姓股長已違反工作規定，將他改調其他非主管職位。