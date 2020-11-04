桃園廉政電影節徵稿競賽　振聲、開南分奪高中、大專第一名

▲桃園廉政電影節徵稿競賽，開南大學的「誠信」奪得第1名。（圖／彭慧婉提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2020年「桃園廉政電影節」 (桃竹苗地區)徵稿競賽，4日於桃園市政府大禮堂舉行頒獎典禮，仿金馬獎頒獎模式，入圍的111位同學及12位指導老師一同走上星光大道的紅毯，並於典禮中隆重揭曉名次；中學組由振聲高級中學的「Peace of Mind」掄元奪魁，不僅拿下第1名，亦是網路人氣獎；大學青年組的第1名則由開南大學的「誠信」奪得。

▲▼桃園廉政電影節徵稿競賽，名次揭曉。（圖／彭慧婉提供）

市府副秘書長邱俊銘在典禮中表示：「良好的品德是待人處世的根本，而廉潔跟誠信皆是品德之一，若為事不以這些為本，則內心易生疙瘩，非但不易在社會上立足，更遑論到達成功」。廉政署葉建華組長亦表示誠信宣導不僅要對公務員實施，更要向下扎根從校園做起。因此，在不斷強化公務員廉潔操守的同時，更著重青年學子的教育，將「誠實、信用、公平、正義、廉潔」等普世價值於校園中傳播，使整體社會發展更好、更進步。

相關優良作品將壓制成影音光碟供市府各機關、學校運用。透過多媒體的傳播、同儕間的討論，將廉能意識以漣漪效應擴散出去，藉以提升市府員工及青年學子之整體廉潔素養，使桃園市能持續往廉能之都邁進。

・明星商品回購率超高