和興國小全國視力保健特優第一名　歸功校園教學照明

▲和興國小學童好視力，全國視力保健特優第一名 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

教育處長陳添丁指出，國內學童近視率節節攀升，相關研究指出與頻繁使用電子產品有關。和興國小學童連4年視力不良率都低於全縣與全國，視力不良複診率也年年達到百分百，108學年度視力不良率穩定降低至30.77﹪，遠低於全國的44.36﹪，成效顯著，代表嘉義縣參加全國賽獲得特優第一名佳績，校方視力保健策略値得各校學習。

▲和興國小推動相關衛教。（圖／記者翁伊森翻攝）

和興國小校長王姿勻說，感謝縣府協助改善教學環境，全校教室照度設施符合教育部2019年7月公告標準，桌面照度達500-800米燭光，黑板照度均於750-900米燭光。



校方大力推動各類動態社團，包含棒球、籃球、舞蹈、桌球、活力瑜珈社團等，並規劃一系列親水體驗池課程，讓每位學童天天都有120分鐘的戶外活動時間，學校也在聯絡簿上設計護眼行動檢核表，請家長督促孩子實踐，天天檢視自己達成「規律用眼3010、戶外活動120、3C小於1」，養成學童良好的視力保健生活與行為習慣。

▲和興國小推動動態社團。（圖／記者翁伊森翻攝）

擔任健康促進學校輔導計畫中央輔導委員黃俊豪表示，和興國小下課教室淨空，推動「護眼密碼853240幫我刪惡視力」策略，融入視力保健議題課程教學，建立支持性環境與健康服務，更與醫療機構、補教業結盟，結合家長與社區力量，營造保護學童視力的有利環境與氛圍，才能在全國競賽摘金，落實培養孩子「好習慣、重健康」的行動目標。

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