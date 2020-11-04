美國大選膠著　蔡英文：美台關係及軍售案不因選舉結果改變

記者陳家祥／台北報導

美國總統大選在台灣時間4日開始開票，儘管暫時落後拜登，但尋求連任的川普仍在下午現身談話，聲稱「獲得大勝」。對此，民進黨主席、總統蔡英文4日在中常會中表示，不論民主黨還是共和黨，都有充分的溝通管道，而美國參眾兩院多次批准軍售，也證明台灣作為印太地區戰略前緣、民主前線的關鍵地位，不會因為選舉結果而發生改變。

民進黨4日下午舉行中常會，會後由國際部主任、立委羅致政轉述。蔡英文在會中表示，長期以來，民進黨跟美國兩黨都有交往，我們2016年剛執政時，美國是民主黨執政，後來變成共和黨。先前我們在野時，也和民主黨政府以及共和黨都有充分的溝通管道，「也就是說，無論執政還是在野，我們都和美國兩個主要政黨有交往經驗。此外，我們不僅和行政部門來往，也和國會、智庫有密切往來」。

蔡英文表示，我們做為民主國家很清楚民主的真諦，也尊重美國人民最後的選擇。當然，我們也會全力爭取美國主流民意的支持。現階段美國主流民意對台灣的支持相當穩固，我們會持續深化這樣的支持趨勢。

蔡英文說，做為執政黨，無論美國是哪一黨執政，我們都有責任全力和美國政府深化合作。此外，為了繼續爭取美國主流民意支持，在國會外交、智庫外交部分，我們會不分黨派爭取支持。

▲2020美國總統大選，川普、拜登。（圖／路透）

蔡英文指出，過去一段時間，美國國會通過諸多友台法案，例如「台灣旅行法」、「亞洲再保證倡議法」等等，甚至於前陣子參議院跨黨派、過半議員致函美國貿易代表署，希望促成台美BTA，「這些台美關係的進展，都需要跨黨派的支持，這也顯示了支持台灣，是美國的主流民意」。

「又比如今早美國再次釋出對台軍售訊息，這是2017年以來第10次軍售。」蔡英文指出，軍售需要經過美國參眾兩院批准，這說明了台灣強化自我防衛能力的決心，受到美國兩黨的支持，「這也證明台灣作為印太地區戰略前緣、民主前線的關鍵地位，不會因為選舉結果而發生改變」。

蔡英文接著說，還有近期以來，除了和執政的共和黨來往，我們也爭取跨黨派的支持，民主黨也透過各種管道，表達對台灣的支持。這種種現象，都顯示支持台灣，是美國主流民意的趨勢。

「這一次美國選舉，兩黨國會席次或許會有一些變化，但預期只要美國主流民意支持台灣，國會中支持台灣的力量就不會減少。」蔡英文表示，未來，我們會持續爭取更多支持，在安全事務、經貿事務和共享的民主人權價值議題上，有更多合作的機會，讓台美關係繼續深化。