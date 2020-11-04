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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

給說法／【性侵犯強制治療釋憲】強制治療過度侵害人權嗎

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▲陝西藍田發生4名小學生性侵女同學事件。（示意圖／CFP）

▲性犯罪之加害人得施以強制治療，是為維護社會秩序，並對加害人給予醫療照護，屬於保安處分的一種，但是在實務上卻有不少問題。（圖／視覺中國）

多年前一名盧姓男子猥褻少女，此案與其他犯行合併執行3年5個月，但在服刑結束之後被認為「有再犯之危險」，又被裁定進培德醫院接受強制治療，而這一治療就是9年之久，於是盧男提起釋憲。憲法法庭於2020年11月3日進行此釋憲案的言詞辯論，快來看看大家說了些什麼吧！

以治療之名、行監禁之實？

我國《刑法》第91條之1及《性侵害防治法》第22條之1皆有針對性犯罪之加害人得施以強制治療的規定，雖說強制治療是為維護社會秩序，並對加害人給予醫療照護，屬於保安處分的一種，但是在實務上卻有不少問題產生。

聲請人之辯護人指出，《刑法》所寫之「相當處所」，現實上就是監獄附設之醫院，而非一般公私立之醫療院所；表面說是提供治療，但實際上卻與受刑人的生活無異。他們在進行強制治療的期間，甚至沒有辦法參與鑑定與評估的程序，所受到的保護甚至更低於受刑人。所謂的強制治療根本只是一種「標籤詐欺」，以治療之名、行監禁之實，以與外界隔離的方式「治療」加害人，他又怎麼能夠治癒？未來又該怎麼回歸社會？可見這種保安處分已明顯違反比例原則。

本案另兩位聲請人，台中及雲林地院的法官也提到條文中未區分犯罪行為的輕重，過去就有人因為當「露鳥俠」被法院判刑7個月，但刑後的強制治療期間卻長達4年，顯不符合比例原則。而且目前法律規定只有檢察官能夠聲請停止治療，此點也對於接受治療者的權利保障有所欠缺。

法務部：受害者及家屬不用保護？

法務部反駁聲情人提出的質疑，提及每年在進行評估時其實都可以抗告，如果法院在做出裁定前不詢問當事人意見，如今卻說對當事人的程序保障不足，法務部認為聲請人提出的質疑，根本是法院造成的。

至於強制治療只能在監獄附設的醫院進行，是因為民眾都不希望這種矯正機構蓋在自家附近，這是地方政府的政策與立法懈怠所造成的現狀。況且，不斷提到加害者的人權，那受害者的權利又該由誰來保護？以保安處分拘束加害人不出去造成更多傷害，這是國家的責任。

衛福部則認為美國同樣也是在監所機關內進行治療，怎麼會有成效不佳的問題？甚至提到其實運用化學去勢、降低加害人性欲才是最有效的辦法，只是我國目前尚未定立相關法規，所以無法以此方法執行。

鑑定人：異常人格成因較難治癒

司法院刑事廳則表示，強制執行屬於執行層面，交由執行機關進行相關的評估仍屬合理，但問題在於強制治療並無一定期限，讓加害人長時間處於與外界隔離的狀態，是否有符合正當法律程序？現行方法是否有必要？有多少醫療成效？還需要法務部等機關提出科學資料佐證。

與會鑑定人則表示，性侵害犯可能是具有異常人格或是異常行為所導致，有的屬於長期、慢性病徵，治癒的難度就高上許多，甚至只能設法緩解，因此很難準確的評估療效或危險程度。鑑定人法思齊副教授補充，雖然美國很重視性侵害犯的治療，也很積極的推動各種相關政策，但並非美國的作法就比較好，他們只是率先進行多方嘗試，不必一味的跟隨美國作法。

而林明傑教授在最後對於設置相關醫療院所一事表示，人民雖然一開始會有反彈聲浪，但如果機構的設置能為當地民眾帶來好處（例如工作機會等），自然當地人民會願意接納，就如紐約專門機構的設立方式。林教授表示，他在多年前就曾提供此意見給法務部，但今日法務部卻仍然說沒有其他醫療院所是地方政府的問題，令人費解。

庭末，審判長許宗力大法官諭知，本次釋憲案將於一個月內指定公告解釋日期，就讓我們等待最終結果！（本文轉載自法操FOLLAW

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