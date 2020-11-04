遭影射為「殭屍帳號」網紅「童溫層」告王泰俐無罪確定

▲台大教授王泰俐遭自訴誹謗，高院判決無罪確定。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

網紅「童溫層」的製作人兼主持人童文薰，不滿在追查蔡英文總統論文造假事件時，遭台大新聞所教授王泰俐撰文，影射「童溫層」視訊頻道疑似為「殭屍帳號」，童文薰自訴「加重誹謗」罪嫌。一審判決王泰俐無罪，童文薰上訴二審，高院審理後，仍認為王泰俐乃針對可受公評之事、出於善意評論，仍判無罪，全案定讞。

童文薰起訴指出，王泰俐在去年11月29日撰寫標題為「政治微（偽？）網紅與假訊息的距離」的文章，發表在台灣智庫的媒體即思想坦克，指稱某些視訊頻道大量複製電視政論節目內容，「低成本產製雷同的內容」，而且節目甚少與觀眾互動，懷疑這些視訊頻道都是「殭屍帳號」。童文薰認為自己的節目在文章出現前2個月，才因為追查蔡英文總統論文造假事件而被蔡英文委託律師提出告訴，王泰俐的文章疑似貶損他之名譽，因此提出自訴，控告王泰俐涉嫌「加重誹謗」罪。

法院審理時，王泰俐否認犯罪，主張當時文章內容僅提及「童溫層」等10個「童溫層」，並未明白點出童文薰的名號，並未妨害其名譽。一審法院審理後，認為王泰俐乃針對可受公評之事，所為之合理評論，並無誹謗故意，因此一審判決無罪。童文薰上訴第二審。

二審高等法院比對「童溫層」與「政經關不了」節目內容，發現該2頻道內容均談論許多有關蔡英文總統論文造假事件，其中兩個頻道雖然都是去年5月開播，但「政經關不了」一開始就註明談論「論文門、醜聞、英皇、博士、畢業證書」，「童溫層」卻到該年9月才開始大量談論蔡英文總統論文造假事件。因此高院認為，王泰俐在文章中敘及「大量複製」、「低成本產製雷同內容」，並非無稽，縱有過於輕率疏忽而未探究所言是否完全與事實相符之情形，也不一定就能認定王泰俐具有誹謗的故意。因此高院認為童文薰上訴無理由，4日駁回上訴，王泰俐無罪確定。