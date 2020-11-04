男網友撲床指侵！女含淚掙扎還撕破床單　裸下身逃跑慘被勒脖拉回

▲女子遭男網友指侵，崩潰掙扎還撕破床單，法官最後判對方4年6個月徒刑。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／新北報導

女子小青（化名）與網友阿坤（化名）因租房問題相約住處碰面，沒想到阿坤竟伸出狼爪，將小青撲倒在床上指侵。小青當時不斷反抗，並大罵，「變態！」甚至連床單都因為她的掙扎被撕破，小青最後裸著下身趁隙逃出求救，孰料竟被阿坤勒脖拉回房間。法官審理後，依強制性交罪判阿坤4年6個月徒刑。

判決書指出，小青與阿坤在網路上認識，2人相談甚歡，還互相分享彼此生活，而2019年10月間，小青提及自己要找房，阿坤一聽便稱，有認識的房東可協助，2人於是相約小青住處見面。

孰料，阿坤竟突然獸性大發，將小青撲上床，接著不顧小青反抗，將小青外褲撕破，並強脫內褲後指侵。當時小青不斷尖叫，「變態！你走開！滾開！變態！救命！」在掙扎過程中，小青的床單也因此被她撕破，而事後小青光著下體趁隙逃跑，但仍遭到阿坤勒脖拉回房內。

直到小青打開落地窗呼救後告訴阿坤，「鄰居有聽到聲音，人家一定會報警！」阿坤才嚇得倉皇離開，小青則立刻報警提告。

不過，阿坤到案後矢口否認犯行，還稱2人當時聊天時，有談到可進一步發展，因此在進到小青房內後，才自然有些肢體接觸，但過程中疑似不小心弄痛小青，雙方因此發生口角，而小青還大喊變態，他才情緒失控衝出去將小青拉回房間，但絕對沒有性侵對方。

法官審理時，調閱小青住處監視器畫面，發現事發當時確實有出現男女爭執聲，且小青還大喊，「你離開這裡」，並且還到租屋處的其他房門前求助，「拜託幫我」等，以及小青下身赤裸逃出房門，又遭強拉回房的畫面，法官因此不採信阿坤說法，認定其犯行，最後將阿坤依強制性交罪判刑4年6個月。全案可上訴。

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