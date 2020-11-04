美選估1.6億人投票！何志勇：選後美中台關係回到基本點

新聞節目中心／綜合報導

2020美國總統大選進入開票階段，兩黨候選人展開激烈拉鋸戰，引發關注。對於選後美中台關係變化，國民黨國際事務部副主任何志勇4日在ETtoday《雲端最前線》節目中分析，即便川普政府在選舉期間因為疫情，很大部分將台灣拉到他的選舉議題中，卻也沒有踩紅線，因此接下來無論誰當選，「我覺得美中台三邊關係就是回到基本點上面」。

今年美國總統大選由尋求連任的共和黨候選人川普（Donald Trump），對上民主黨候選人拜登（Joe Biden），共有超過1億選民提前投票，創下紀錄。談起選情預測，何志勇指出，真正關鍵就是在幾個搖擺州身上，像是德州的部分，先前一度由拜登領先，但德州有滿多來自別州的新移民，以及年輕人的想法，都會影響選舉結果。

何志勇進一步解釋，過去美國年輕人的想法多受到父母親影響，如今自媒體多、手機流行，年輕人有自己的判斷力，且本次選舉美國年輕人提早投票的數量是上次的三倍，令人好奇這些年輕人這次投票，到底是會投比較自由的民主黨，還是感受到經濟壓力而投共和黨。

他還指出，今年選舉預估將有1.6億人出來投票，這其實很不容易，因為美國大概在80年之後，對於參與公共事務，大家的心是往下走的。

台灣智庫副執行長董思齊分析，近年來因為經濟問題，以及整體美國局勢改變，讓搖擺州出現頻率比以往更高，擺動幅度也很大；另外，有些傳統大家認為屬於鐵票區的地方，例如1980之後的德州都是共和黨，現在好像又有點鬆動，這些變動都增加選情預測的困難度。

董思齊還提及，美國選民的基調，主要在意的還是內政問題，並聚焦三個重點，分別為經濟效用、族裔問題及對疫情的管理是否有利。至於傳出選舉日恐變「選舉月」，他表示，今年投票率高可以想像，計票的困難則在於每個州規定不一樣，有些州可以覆蓋選票、重新投票，還有所謂「裸票」的問題，這些規定都跟執政的州長有關，「他可以改變一些遊戲規則！」

財經學者吳嘉隆則指出，民主國家的政黨，是以它代表的社會階級來劃界線，有人代表上層資本家，也有人代表下層或勞工階級，台灣則是多了統獨問題，因此如今要注意的是，國民黨、民進黨雖然在台灣競爭選票支持，在很多議題上有不同立場，但「國家利益、國家安全這部分不是兩黨的競爭領域」「台灣內部兩政黨不應該在這領域去鬥」。

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