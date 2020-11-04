　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美選估1.6億人投票！何志勇：選後美中台關係回到基本點

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

 新聞節目中心／綜合報導

2020美國總統大選進入開票階段，兩黨候選人展開激烈拉鋸戰，引發關注。對於選後美中台關係變化，國民黨國際事務部副主任何志勇4日在ETtoday《雲端最前線》節目中分析，即便川普政府在選舉期間因為疫情，很大部分將台灣拉到他的選舉議題中，卻也沒有踩紅線，因此接下來無論誰當選，「我覺得美中台三邊關係就是回到基本點上面」。

▲▼財經學者吳嘉隆,台灣智庫副執行長董思齊,國民黨國際事務部副主任 何志勇。（圖／翻攝雲端最前線）

今年美國總統大選由尋求連任的共和黨候選人川普（Donald Trump），對上民主黨候選人拜登（Joe Biden），共有超過1億選民提前投票，創下紀錄。談起選情預測，何志勇指出，真正關鍵就是在幾個搖擺州身上，像是德州的部分，先前一度由拜登領先，但德州有滿多來自別州的新移民，以及年輕人的想法，都會影響選舉結果。

何志勇進一步解釋，過去美國年輕人的想法多受到父母親影響，如今自媒體多、手機流行，年輕人有自己的判斷力，且本次選舉美國年輕人提早投票的數量是上次的三倍，令人好奇這些年輕人這次投票，到底是會投比較自由的民主黨，還是感受到經濟壓力而投共和黨。

他還指出，今年選舉預估將有1.6億人出來投票，這其實很不容易，因為美國大概在80年之後，對於參與公共事務，大家的心是往下走的。

▲▼財經學者吳嘉隆,台灣智庫副執行長董思齊,國民黨國際事務部副主任 何志勇。（圖／翻攝雲端最前線）

台灣智庫副執行長董思齊分析，近年來因為經濟問題，以及整體美國局勢改變，讓搖擺州出現頻率比以往更高，擺動幅度也很大；另外，有些傳統大家認為屬於鐵票區的地方，例如1980之後的德州都是共和黨，現在好像又有點鬆動，這些變動都增加選情預測的困難度。

董思齊還提及，美國選民的基調，主要在意的還是內政問題，並聚焦三個重點，分別為經濟效用、族裔問題及對疫情的管理是否有利。至於傳出選舉日恐變「選舉月」，他表示，今年投票率高可以想像，計票的困難則在於每個州規定不一樣，有些州可以覆蓋選票、重新投票，還有所謂「裸票」的問題，這些規定都跟執政的州長有關，「他可以改變一些遊戲規則！」

財經學者吳嘉隆則指出，民主國家的政黨，是以它代表的社會階級來劃界線，有人代表上層資本家，也有人代表下層或勞工階級，台灣則是多了統獨問題，因此如今要注意的是，國民黨、民進黨雖然在台灣競爭選票支持，在很多議題上有不同立場，但「國家利益、國家安全這部分不是兩黨的競爭領域」「台灣內部兩政黨不應該在這領域去鬥」。

《雲端最前線第923集FB》

《雲端最前線第923集Youtube》

▲▼財經學者吳嘉隆,台灣智庫副執行長董思齊,國民黨國際事務部副主任 何志勇。（圖／翻攝雲端最前線）

ET快訊
料理之王每周五晚間九點　美味上映
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨立委戴「川普口罩」開會　國民黨提醒：外交最忌諱押單邊

沈富雄改口川普小贏！預言「拜登350川普188」大失準…直呼漏氣

呂秀蓮：拜登若失智由賀錦麗接任　台灣會面臨很大危機

蘇貞昌不開會、政院幕僚做「網軍圖」　江啟臣：上梁不正下梁歪

歐洲新冠肺炎疫情升溫　我駐瑞士、波蘭代表處各1名職員確診

柯文哲：萊豬源頭管理有2大科學作法　只要用心就能解決

美選估1.6億人投票！何志勇：選後美中台關係回到基本點

國軍30年以上老舊裝備超過2500件　陸軍允諾2035年汰換半數

快訊／運9通信對抗機擾台　35天累計39架次共機

國民黨為美豬猛卡蘇貞昌　蔡英文喊話：大家都執政過...

郭書瑤.禾浩辰喝酒玩真心話　超誠實「曾和男友泡澡」「和女友裸睡」

「嚴母」應采兒上線！Jasper：她太可怕　連問「為什麼刪東西」兒子嚇到不敢講話

20年歷史清境綿羊秀被要求喊停　動保團體發起連署控「戲謔動物」

川普白宮演說稱「我們已經贏了」　下令停止計票！要最高法院討公道

鐵門半開「全罩安全帽小偷」闖入 闆娘嚇壞飯匙狂打...兒子朋友啦

女子剛入座點菜...下秒重摔昏迷　路過消防員+護理師合力CPR救命

「黃皓一直吃狗食」蕭亞軒大崩潰！！　狂被碎唸...他不回話：沉默是金

跟眼鏡說bye！近視雷射全紀錄　她術後「唯一後悔」：怎不早點做

屋主委廁所裝潢竟弄出7cm門縫 怒喊2個月無法用水：師傅很惡劣

獨／林心如.霍建華牽手合唱《心如刀割》　交杯酒破婚變傳言：假的就是假的！

民進黨立委戴「川普口罩」開會　國民黨提醒：外交最忌諱押單邊

沈富雄改口川普小贏！預言「拜登350川普188」大失準…直呼漏氣

呂秀蓮：拜登若失智由賀錦麗接任　台灣會面臨很大危機

蘇貞昌不開會、政院幕僚做「網軍圖」　江啟臣：上梁不正下梁歪

歐洲新冠肺炎疫情升溫　我駐瑞士、波蘭代表處各1名職員確診

柯文哲：萊豬源頭管理有2大科學作法　只要用心就能解決

美選估1.6億人投票！何志勇：選後美中台關係回到基本點

國軍30年以上老舊裝備超過2500件　陸軍允諾2035年汰換半數

快訊／運9通信對抗機擾台　35天累計39架次共機

國民黨為美豬猛卡蘇貞昌　蔡英文喊話：大家都執政過...

台灣大賽／統一獅G5沒退路　布雷克對決羅傑斯

台南仁德情侶雙屍命案　 22歲女死者解剖「案情逆轉」

快訊／都被拜登拿走！疑有多起違規　川普要威斯康辛州重新驗票！

媳婦疑欠金錢豹大老1.01億！「台中大地主」公公幫還　害市場遭法拍

快訊／拜登在威斯康辛州贏了！　248比213選舉人票領先川普

私訊女友「在高美濕地輕生」！緊急搜索找到男屍　他卻突然走上岸

拜登贏面越來越大…美股道瓊漲超800點　那指暴漲4.5％

川普崩潰：他們到處找「投給拜登的人」　這對國家真的很不好！

梅根成首位「干涉美內政」英國皇室成員　川普：我不知她這麼討厭

Hello Kitty迷你相印機一手就能拿　隨附超萌收納包還能當零錢包

孫其君跳超高攔截…胡宇威.邱宇辰狂接球　姚元浩.陳漢典躲避球「神救援隊友」！

政治熱門新聞

預言失準　沈富雄改口川普小贏

呂秀蓮：賀錦麗接任　台灣會面臨很大危機

蘇貞昌2度要求換掉蔡英文　陳水扁曝光原因

民進黨立委戴「川普口罩」開會　國民黨提醒

政院幕僚被抓包做「網軍圖」悄關臉書

鬼滅新角色！洪秀柱維基被惡搞加入鬼殺隊　

遭嗆「很喜歡舔」　黃捷不忍了

選前就反郵寄投票　川普令停止計票壓低選票數

中常委戴口罩挺川普　蔡英文：你們是民進黨

柯文哲：從紙本三倍券中看到危機

蘇貞昌幕僚遭抓包做圖卡PO網　陳亭妃：國民黨也有為何政院不行？

陳幸妤「誰沒有拿過我爸的錢？」　陳水扁笑答：沒拿的出聲一下

高鈺婷閃辭！鐵粉里長嘆：時力完了

陳以信怒批駐德代表褻瀆基督　吳釗燮力挺：他正確傳達愛無國界

更多熱門

相關新聞

拜登在威斯康辛州「暫領先0.3％」

拜登在威斯康辛州「暫領先0.3％」

美國總統大選陷入膠著，各地開票程序持續進行中。根據CNN等外媒報導，關鍵戰場威斯康辛州已經清點完89％以上選票，民主黨候選人拜登獲得49.3%選票，勝過現任總統川普的49%，以0.3％優勢暫時領先。

1.6億人投票　美選投票率高達67％

1.6億人投票　美選投票率高達67％

西雅圖選舉夜爆街頭示威　警緊急逮捕8人

西雅圖選舉夜爆街頭示威　警緊急逮捕8人

川普演說「我們贏了」　他發200份雞排

川普演說「我們贏了」　他發200份雞排

卡卡遭川普砲轟「爸爸亮票」網怒

卡卡遭川普砲轟「爸爸亮票」網怒

關鍵字：

雲端最前線直播ET直播何志勇董思齊吳嘉隆美國大選川普拜登

讀者迴響

發燒話題

美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 丁小芹 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

即／拜登在威斯康辛贏了

拜登陣營：我們可拿下門檻270票

24歲短褲妹坐路邊乞討7天　身分曝光

川普陷絕境：一個州都不能再丟了

即／密西根州逆轉　拜登反超川普

快訊／川普推特發文抱怨：怪怪的！

好幾天沒大便！19歲妹「下腹痛到後背」求灌腸　醫嚇歪：要生了

友曾勸熊熊「不想拍就別勉強」！

率先發表敗選感言　肯伊威斯特：再戰2024

美30萬張選票「下落不明」？美郵政署：還未抵選務機構

梁靜茹離婚1年愛上「霸氣總裁」路邊激吻

閃電甩大雨貼台加速！最快5:30海警

拜登逆轉密西根！網笑川普「美國丁守中」

女科學家「腹痛就醫成植物人」　提告獲償2198萬

謝佳見找代孕生子！　當街激吻「男友身分」曝光

更多

最夯影音

更多
郭書瑤.禾浩辰喝酒玩真心話　超誠實「曾和男友泡澡」「和女友裸睡」

郭書瑤.禾浩辰喝酒玩真心話　超誠實「曾和男友泡澡」「和女友裸睡」
「嚴母」應采兒上線！Jasper：她太可怕　連問「為什麼刪東西」兒子嚇到不敢講話

「嚴母」應采兒上線！Jasper：她太可怕　連問「為什麼刪東西」兒子嚇到不敢講話

20年歷史清境綿羊秀被要求喊停　動保團體發起連署控「戲謔動物」

20年歷史清境綿羊秀被要求喊停　動保團體發起連署控「戲謔動物」

川普白宮演說稱「我們已經贏了」　下令停止計票！要最高法院討公道

川普白宮演說稱「我們已經贏了」　下令停止計票！要最高法院討公道

鐵門半開「全罩安全帽小偷」闖入 闆娘嚇壞飯匙狂打...兒子朋友啦

鐵門半開「全罩安全帽小偷」闖入 闆娘嚇壞飯匙狂打...兒子朋友啦

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全館87折寵物用品大降價

全館87折寵物用品大降價

全館87折！寵物雲商城霸氣開站！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面