肯爺現身投票給自己！　選票「直接寫Kanye West」

文／香港01

「肯爺」威斯特（Kanye West） 3日在Twitter表示：「保持相信Kanye2020，謝謝耶穌基督」。他附上的影片顯示，他在選票上寫上自己及其副總統人選蒂德博爾（Michelle Tidball）的名字。有網民在他的推文下留言並附上圖片，稱：「Kanye，我剛才投票給你，祝你好運！」

▲雖然選票上沒有自己欄位，但肯爺仍投票給自己。（圖／翻攝自肯爺推特，下同）

Kanye West其後又再發布一段錄影，顯示選票放入掃描選票的機器內的情形，並附文稱這是他人生中第一次投票。

包括新罕布什爾州（New Hampshire）在內美國少部分州份容許選民把未出現在選票上的候選人名字寫上，作為另外的選擇。

非正式候選人（write-in candidate）的名字沒有出現在選民的選票上，而選民在選票上加寫這名「非正式候選人」的名字，以示對其投下支持的一票。Kanye West就是選擇了這種方式投票給自己。

KEEP BELIEVING KANYE 2020 Thank you Jesus Christ pic.twitter.com/OgFDGOCAOp — ye (@kanyewest) November 3, 2020

【本文獲《香港01》授權轉載。】