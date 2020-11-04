換屆前夕白宮「對華政策」曝！　他回應共軍攻台：不回答假設問題

▲蓬佩奧和余茂春。（圖／翻攝自美國國務院）

記者蔡儀潔／綜合報導

美國總統大選投票日當地時間3日開跑，就在換屆前夕，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）的首席對華政策顧問余茂春近日罕有受訪，稱中美正在脫鉤，美國政府將很快決定是否把新疆問題定性為「種族滅絕」，目前他正在幫助制定美國對中國的政策。

余茂春當地時間2日接受《美國之音》專訪，稱中美脫鉤從來不是美國「申明的政策，但確實正在發生」，美國今後的決策將取決於中國如何對這種「有分寸的方式」做出回應。

「這並不是美國人為地炒作緊張關係，而是中國的錯」，余茂春強硬表示，所以這一切都取決於中國，「球在中國這一邊。」對於新疆問題，他表示，美國政府將很快正式決定，是否把中共對新疆維吾爾族人的鎮壓定性為「種族滅絕」。

被問到美國將採取什麼樣的行動，來阻遏中國可能攻打台灣時，余茂春表示，美國堅決反對任何單方面使用武力來解決雙方之間的爭端的做法，但不會對「假設性的問題」做出猜測，但是可以肯定的是，美國的回應將是「堅決的」。

▲下一任白宮主任對華政策備受關注。（組圖／達志影像／路透）

對於中國政府對他的批評和被逐出族譜一事，余茂春稱，這都是中國慣常的策略，但做法愚蠢，「自從中國政府加大了對我的攻擊以後，我得到了中國國內外華人的巨大支持，其中大部分是來自中國國內的人，這讓我徹底放心，我們在美國所做的是正確的。」

據悉，余茂春1985年從大陸前往美國留學並定居的，1994年在加州大學伯克利分校獲博士學位後，在美國海軍學院教書。美媒披露，川普政府對華戰略轉向，幕後推手之一就是余茂春。