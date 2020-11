紐約警方「重裝戒備」駐守　開票零散示威…重量計畫防示威暴動！

▲紐約警方重裝戒備。(圖/推特@Chief Terence Monahan)

記者陳亭伃/綜合報導

美國大選於紐約時間3日登場,在此之前因為擔心動亂,各州不少店家都先戒備好,以木板、鐵板等維護自己的商家店面,然而最繁榮的紐約也派駐大批重裝警備介入,希望可以維持市區秩序,截至目前為止在警方的控管之下並沒有任何突發狀態發生,但官員在開票結束前仍不敢鬆懈。

根據《福斯新聞網》報導,美國最繁榮的紐約,在大選開票當天,自清晨4點開始就出現重裝警備進入市區,就是為了要維護這一天的社會秩序,在大選之前不論是疫情、「佛洛伊德之死」等,都曾上演過抗議衝突,因此當地官員希望盡可能避免類似情況發生。

紐約州目前已經開票完畢,由民主黨候選人拜登拿下29張選舉人票,但警方對於秩序的維護並沒有鬆懈,因為此次大選可能將需要較長時間的開票,不論是過程或是結果出爐,都不敢大意。

據悉,紐約市區街上可以看到零零散散的各派支持者,紐約警方表示,「都會以和平的方式勸離,希望不要造成人民的混亂」,此外也已經制定因應計畫,來對應不幸發生的衝突事件。

而在白宮附近,自早上就出現上千人的示威,要求「把川普趕出白宮」,大批警力也立刻進駐控管秩序,避免衝突發生。

Our cops began their day at 4am and were at the #Election2020 polls shortly after that to ensure the safety of every New Yorker as they cast their ballots. My thanks to the Finest as they remain at each location throughout this evening. pic.twitter.com/naeLEGL8mT