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紐約警方「重裝戒備」駐守　開票零散示威…重量計畫防示威暴動！

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▲紐約警方重裝戒備。（圖／推特＠Chief Terence Monahan）

▲紐約警方重裝戒備。（圖／推特＠Chief Terence Monahan）

記者陳亭伃／綜合報導

美國大選於紐約時間3日登場，在此之前因為擔心動亂，各州不少店家都先戒備好，以木板、鐵板等維護自己的商家店面，然而最繁榮的紐約也派駐大批重裝警備介入，希望可以維持市區秩序，截至目前為止在警方的控管之下並沒有任何突發狀態發生，但官員在開票結束前仍不敢鬆懈。

根據《福斯新聞網》報導，美國最繁榮的紐約，在大選開票當天，自清晨4點開始就出現重裝警備進入市區，就是為了要維護這一天的社會秩序，在大選之前不論是疫情、「佛洛伊德之死」等，都曾上演過抗議衝突，因此當地官員希望盡可能避免類似情況發生。

紐約州目前已經開票完畢，由民主黨候選人拜登拿下29張選舉人票，但警方對於秩序的維護並沒有鬆懈，因為此次大選可能將需要較長時間的開票，不論是過程或是結果出爐，都不敢大意。

據悉，紐約市區街上可以看到零零散散的各派支持者，紐約警方表示，「都會以和平的方式勸離，希望不要造成人民的混亂」，此外也已經制定因應計畫，來對應不幸發生的衝突事件。

而在白宮附近，自早上就出現上千人的示威，要求「把川普趕出白宮」，大批警力也立刻進駐控管秩序，避免衝突發生。

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