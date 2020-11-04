快訊／拜登拿下加州！奪74張選舉人票　209：143大幅領先川普

美國總統大選開票今登場，不論共和黨川普連任或民主黨拜登當選，勢必攪動美中台三角下的兩岸關係，中國文化大學教授、陸研所學者李孔智4日坦言，不論選後結果為何，台灣最應該扮演三角關係中的「樞紐」角色，而非單邊押寶，避免兩岸朝「熱對抗」發展。