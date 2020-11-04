美選攪動兩岸　學者籲台灣應做美中「樞紐」角色

▲學者認為台灣應在美中之間，扮演樞紐角色，雙邊關係並進，而非單邊押寶。（圖／路透社）

記者陳政錄／台北報導

美國總統大選開票今登場，不論共和黨川普連任或民主黨拜登當選，勢必攪動美中台三角下的兩岸關係，中國文化大學教授、陸研所學者李孔智4日坦言，不論選後結果為何，台灣最應該扮演三角關係中的「樞紐」角色，而非單邊押寶，避免兩岸朝「熱對抗」發展。

中國文化大學新聞暨傳播學院、社會科學院11月4日舉辦《撲朔迷離的美國總統大選：政治與傳播面向的觀察》座談會，邀兩岸、國際關係與傳播領域學者與會。

▲中國文化大學國家發展與中國大陸研究所教授、中華民國兩岸關係發展協會祕書長李孔智。（圖／記者陳政錄攝）

對於美國總統大選後，將如何影響美中台關係，中國文化大學行政管理學系教授、中華兩岸論壇協進會研究員兼副秘書長楊穎超分析，若是川普連任，判斷短期內會延續單邊主義對抗中共，長期需要緩和，拜登則傾向打團體戰，或與歐盟等盟友重修舊好，加入CPTPP等。



在此之下，楊穎超認為，若川普當選，台灣短期內可能須繼續接受美對台軍售，被迫接受單邊主義、加入美國「經濟繁榮網絡」（EPN）等，若無法抵抗壓力，就很難成為一個「現狀維持者」，也會「付出不少錢」；至於拜登當選，台灣參與CPTPP等國際組織機會會大一點，但就目前政府立場，以及對岸並不信任蔡英文政府來看，台灣亦很難等距外交、扮演美中橋梁，這會是非常可惜的。

▲中國文化大學行政管理學系教授、中華兩岸論壇協進會研究員兼副秘書長楊穎超。（圖／記者陳政錄攝）

中華民國兩岸關係發展協會祕書長、中國文化大學國家發展與中國大陸研究所教授李孔智說，整體來看，美國作為區域霸權，遏制中國大陸，在美優先前提下與之競爭的關係不會改變，短期內持續鬥而不破，只是手段、強度的差別而已。

因此他建議，從戰略三角的概念來看，由於美中關係甚至可以決定、構建兩岸和美中台關係，台灣應該往美中之間「樞紐」的角色去努力，「要有智慧，跟美國交好，也要跟中國大陸交好」，而非像現在的「婚姻型三角」，兩方好，和另一方就不好。

李孔智坦言，就兩岸關係來說，若繼續按照當前執政黨的意識形態、單方選邊，兩岸關係不只持續過去的冷對抗，還可能會朝「熱對抗」發展，中國大陸方面亦可能拋出更多台灣難以接受的對台政策。

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▼中國文化大學新聞暨傳播學院、社會科學院11月4日舉辦《撲朔迷離的美國總統大選：政治與傳播面向的觀察》座談會。（圖／記者陳政錄攝）