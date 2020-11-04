陸十四五強調「兩岸關係和平發展」：堅決遏制台獨

▲大陸「十四五」規劃建議全文公佈。（示意圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標的建議》（以下簡稱《建議》）全文3日公佈，共兩萬餘字。當中提到，推進兩岸關係和平發展，堅持一中原則和九二共識，支持符合條件的台企在陸上市以及福建探索兩岸融合發展新路，加強兩岸基層和青少年交流，高度警惕和堅決遏制「台獨」。

據《新華社》報導，除了五中全會公報對台內容提到的「推進兩岸關係和平發展和祖國統一」15個字，建議有了更多的闡述。

建議在第58點指出，「堅持一個中國原則和『九二共識』，以兩岸同胞福祉為依歸，推動兩岸關係和平發展、融合發展，加強兩岸產業合作，打造兩岸共同市場，壯大中華民族經濟，共同弘揚中華文化。完善保障台灣同胞福祉和在大陸享受同等待遇的制度和政策，支持台商台企參與『一帶一路』建設和國家區域協調發展戰略，支持符合條件的台資企業在大陸上市，支持福建探索海峽兩岸融合發展新路。加強兩岸基層和青少年交流。高度警惕和堅決遏制『台獨』分裂活動。」

對照十三五規畫的涉台內容，十四五規畫對台獨的表述，多了「高度警惕」一詞，此外，十三五規畫是「堅決反對『台獨』」，十四五則是「堅決遏制『台獨』」。

此外，對於港澳部分，《建議》中關於港澳部分列於第十五項「全黨全國各族人民團結起來，為實現『十四五』規劃和2035年遠景目標而奮鬥」條目下，《建議》除提出全面貫徹「一國兩制」外，還提出要落實中央對特別行政區全面管治權，落實特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，並提及要堅決防範和遏制外部勢力干預港澳事務。

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