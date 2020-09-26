犯偷越邊境罪　12港人被拘深圳！新華社：有權進行審理和懲處

▲民陣欲在10月1日發起遊行，但被港警拒絕。（圖／路透，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

12名港人上月底試圖乘船偷渡，被深圳海警截獲，依涉嫌偷越邊境罪拘留。對此，大陸官方媒體《新華社》發了篇評論說，這12人犯罪事實確鑿，「在內地管轄水域被查獲，理應依照內地相關法院管轄和處理」，加上陸港沒有移交逃犯的法律機制，所以大陸有權按自己的法規進行拘押。

《新華社》以「消費『十二非法入境者』的荒唐邏輯與險惡用心」為題發評論表示，12名香港居民在大陸管轄水域被廣東海警查獲，「涉嫌觸犯內地的偷越邊境罪，理應依照內地相關法律管轄和處理」，目前他們在深圳被刑事拘留，程序符合大陸法律法規。

評論強調，「眾所周知，內地和香港的法律制度不同，香港目前沒有和內地移交逃犯的法律機制，內地有權按自己的法規進行拘押、審理和懲處。」

評論批評香港反對派政客，狂嗆「他們遮蔽事理和邏輯、販賣焦慮與恐懼，打悲情牌激化矛盾，挑起港人對特區政府的反感和對內地的仇恨。他們根本不是想真心提供協助，而是出於政治私利，赤裸裸地消費和利用這12名港人和他們的家人。」

評論認為，反對派的荒唐邏輯與險惡用心，暴露出在香港國安法頒布實施後惶恐不安的心理，於是乎意圖再次掀起反中亂港歪風，讓香港永無寧日，但評論卻強調「無論他們如何賣力演出，都不可能改變事實本來的面目。」

事實上，大陸十一國慶即將到來，香港民間人權陣線（民陣）擬於10月1日發起大遊行，訴求將重申反修例運動中五大訴求，以及要求釋放12名被大陸扣留的港人。不過，港警對此發出反對通知書。

另外，香港特首林鄭月娥22日表示，會先讓陸方處理違反大陸法律的問題，有部分人士在香港有案件，待陸方處理完畢後，會依照既有機制接回相關人士。

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