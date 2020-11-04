快訊／拜登奪回主場！紐約州29票全拿　114：101領先川普

記者張方瑀／綜合報導
根據《彭博社》統計，拜登在紐約鐵票去拿下29張選舉人票，114：101領先川普。民主2016年也拿下紐約州。
川普目前勝出州
肯塔基州：8票（2016年由共和黨獲勝）
西維吉尼亞：5票（2016年由共和黨獲勝）
南卡羅來納州：9票（2016年由共和黨獲勝）
印第安那州：11票（2016年由共和黨獲勝）
奧克拉荷馬州：7票（2016年由共和黨獲勝）
密西西比州：6票（2016年由共和黨獲勝）
田納西州：11票（2016年由共和黨獲勝）
阿拉巴馬州：9票（2016年由共和黨獲勝）
阿肯色州：6票（2016年由共和黨獲勝）
佛羅里達州：29票（2016年由共和黨獲勝）
拜登目前勝出州
伊利諾州：20票（2016年由民主黨獲勝）
馬里蘭州：10票（2016年由民主黨獲勝）
紐澤西州：14票（2016年由民主黨獲勝）
康乃狄克州：7票（2016年由民主黨獲勝）
佛蒙特州：3票（2016年由民主黨獲勝）
維吉尼亞州：13票（2016年由民主黨獲勝）
德拉瓦州：3票（2016年由民主黨獲勝）
麻州：11票（2016年由民主黨獲勝）
羅德島州：4票（2016年由民主黨獲勝）
紐約州：29票（2016年由民主黨獲勝）
新墨西哥州：5張（2016年由民主黨獲勝）