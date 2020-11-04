檢舉達人最愛！跨越雙白實線已罰23783件...監理站：別再噴錢啦

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▲駕駛人於雙白實線標線超車、變換車道，被行車紀錄器拍了下來，吃上罰單 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東監理站統計這兩年來，駕駛人於繪設有雙白實線的路段變換車道行駛，或跨越雙白實線超越前車、任意跨越兩車道行駛等違規行為，案件均超過2萬3件以上，籲請駕駛人遵守交通規則，確保交通安全，避免受罰。

屏東監理站表示，按道路交通標誌標線號誌設置規則第149條第1項第1款規定，雙白實線於路段中，用以分隔同向車道，並禁止雙邊變換車道，這就是「雙白實線」標線的禁制指示作用。

監理站說，由於開車、騎車的用路人日益增加，道路上常見駕駛人往往於繪設有雙白實線的路段，任意跨越雙白實線變換車道行駛，或跨越雙白實線超越前車、任意跨越兩車道行駛等情事，不僅影響行車安全，也最常為民眾以行車紀錄器拍下違規畫面並向警方提出檢舉。

根據屏東監理站統計，該站轄管此類違規案件舉發件數，2019年有2萬6432件；今年1~9月已有2萬3783件，依法舉發處罰新台幣600元以上900元以下罰鍰。

站長洪美芳呼籲駕駛人，駕駛車輛行駛於道路，應遵守道路交通標誌、標線、號誌指示，並遵守各項規定，以免受罰，共同維護良好的交通秩序。

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