共機天天擾台　國軍「30輛戰車」半夜台中大行軍！家長怒：吵醒小孩

▲國軍「30輛戰車」半夜台中大行軍！家長怒：吵醒小孩。（圖／翻攝爆廢1公社、爆怨2公社）



記者許力方／綜合報導

「很晚了…請問國軍是要打仗了嗎…」11月僅過3天，共軍天天擾台，已是9月以來第34度，國防部長嚴德發嚴厲譴責，巧的是，有不少民眾4日凌晨發現街上出現大批戰車出沒，甚至半小時超過30幾輛行經，吵雜的巨響驚醒睡夢中的小孩，讓家長氣炸發文抱怨，「很吵！扯的是凌晨欸」，其他網友看得更火大，反轟他「死老百姓」、「過太爽」、「沒有國軍，你哪來的溫暖的床？」

美國大選投票在即，共軍自11月1日起天天擾台，尤其2日8架次共機進入我西南防空識別區（ADIZ），其中包含新銳殲16機2架次，被稱罕見「重兵」，3日又有運8反潛機1架次進入我西南空域，空軍派遣空中巡邏兵易應對，廣播驅離、防空飛彈追監。國防部長嚴德發也怒批「中共一再破壞台海區域安全穩定的現狀，不要引起台灣2300萬同胞的反感。」

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3日有民眾在家聽到國軍直升機升空的聲響，大罵「嚇哭小孩」，引發網友公憤，沒想到4日凌晨全台各地都陸續有民眾聽到戰車暗夜行經，發出「轟隆隆」巨響，其中一名家長也不滿拍下照片，在臉書發文批評「很晚了…請問國軍是要打仗了嗎…知道這個半小時30幾台車在走…很吵…扯的是凌晨欸…小孩被吵醒！」

網友一看氣得截圖瘋傳，反轟他「就是要打仗了怎樣？打仗還要挑白天才可以打是不是？還是白天移防對民眾交通不會影響？還是國軍不用訓練就可以應戰？」吸引近千人留言酸呼「應該慶幸是國軍吵醒不是飛彈炸醒」、「要不要晚上把路封起來算了，以免影響睡眠？宵禁好了？」

無獨有偶，有民眾也在半夜買消夜時巧遇大批戰車、裝甲車在路上跑，紛紛留言「支持國軍」、「國軍加油」、「感謝國軍弟兄」、「加油國軍，讓我們安心睡覺！」

事實上，陸軍機械化步兵第二三四旅10月29日早已公告，訂於4日凌晨0時至2時及6日凌晨1時至3時兩時段將於台中太平區興隆路段執行戰備任務戰甲砲車激動操演，演訓期間造成居民不便，請見諒。

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