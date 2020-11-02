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遭陸戰隊乾哥硬上…她傳閨蜜「不想活著」輕生亡！家屬獲賠243萬

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▲▼示意圖,性侵,絕望,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,強姦,虐童,虐待,社會。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲小美（化名）遭乾哥張姓男子性侵後，因情緒崩潰選擇燒炭自殺。（圖／取自免費圖庫123RF）

記者徐愷昕／台北報導

張姓男子2016年8月開始在海軍陸戰隊服役，同年9月他喝酒開趴後在乾妹小美（化名）家借宿，怎料卻背叛乾妹信任、性侵對方，導致小美情緒崩潰，事發5天後選擇燒炭輕生。一審張男遭重判有期徒刑12年10月；案經上訴，二審高院改認定小美自殺並非受到性侵所致，改判5年6月；但民事部分近日判決出爐，法官認為小美輕生與性侵有關，判張應賠償243萬餘元，可上訴。

據判決，案發當時張男仍在陸戰隊服役，2016年9月4日放假時他與小美及其他朋友相約歡唱喝酒，凌晨4時結束後，眾人決定去小美家借宿，但因房間及床位不夠，他與小美共睡一床，朋友則是睡在客房，小美媽媽則睡在家中樓上房間。不料張男睡到一半突獸慾大發，強壓小美性侵得逞，過程中小美不停反抗，不斷出聲拒絕、提醒他已經有女友，但張男根本聽不進去。

隔日張男及朋友搭車離開後，小美情緒低落傳給閨蜜「有被強姦的感覺」、「覺得被硬上真的很不好」、「不想活著」等抑鬱訊息。閨蜜知情後相當震驚，只能不停安慰，但小美仍在事發5天後選擇燒炭輕生，並留下遺書，「媽媽對不起，我不知道怎麼成為一個更好的人也不知道怎麼相信別人」。

小美媽媽返家後見為時已晚，傷心欲絕崩潰大哭，在拿起女兒手機查看訊息後，得知女兒是因被張男性侵而尋短，氣得打電話質問張男。2017年5月，小美媽媽偕同小美友人與張男相約新店一麥當勞談判，張男當場坦承性侵，也承認案發時小美有反抗，他對此事感到懊悔跟抱歉，並要求前往小美靈堂上香。

▲▼示意圖,性侵,絕望,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,強姦,虐童,虐待,社會。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲二審高院改輕判5年6月，不過民事法官不受此影響，仍認為張男惡性重大，判他須賠償小美家屬243萬元。（圖／取自免費圖庫123RF）

沒想到法院審理時，張男翻供，指稱談判時遭到小美母親套話，否認曾性侵。但法官根據小美的訊息及客觀證據，認定張男性侵犯行屬實，一審依「現役軍人強制性交致人自殺罪」，重判他有期徒刑12年10月；案經上訴，二審高等法院改口，認定小美自殺並非受到性侵所致，最後僅以「強制性交罪」改判張有期徒刑5年6月。

不過民事庭審理時則認為，張男在小美輕生後感到懊悔跟抱歉，甚至主動要求至靈堂上香，就此認定小美輕生與張男有關，審結不受刑事高院判決拘束，判賠243萬餘元。全案仍可上訴。

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