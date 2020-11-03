「絕對要投訴」國軍直升機嚇哭孩子！爸爸怒嗆飛官：滾回營區訓練

▲直升機演訓嚇哭孩子，爸爸發文怒嗆飛官「滾回自己的營區訓練」。（圖／爆廢公社）

網搜小組／柯沛辰報導

台東一名男網友3日在臉書社團抱怨，軍用直升機一早出現在住宅區上方演訓、盤旋，害得孩子嚇哭，讓他忍無可忍。他痛批，飛官應該回營區演訓，否則像裝甲車最近也頻繁開進市區，根本製造恐慌，「絕對要投訴，直到參謀總長出面鞠躬道歉為止！」不料文章一出未獲同情，反而一面倒被網友罵爆，短短1小時就湧入3000則留言，當場「炸樓」。

原PO在臉書公開社團「爆廢1公社」發文表示，他忍了一整天，但這種事不轟不行，因為一大清早就有軍用直升機在自家上方繞來繞去，「是怎樣？孩子都被嚇到哭一整個早上，這裡是住宅區欸！這裡是住宅區欸！這裡是住宅區欸！」

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原PO認為，飛官要練應該回自己的營區去練，不要動不動就飛來百姓居住的區域東繞西繞，「不然大白天把裝甲車開進市區道路，製造心理壓力，到底什麼心態？絕對要投訴，直到直升機滾回自己營區，或參謀總長見文後24小時內出面鞠躬道歉為止！」

許多網友看完紛紛留言，「有敵人並不可怕，可怕的是有低智商的內賊」、「天空你買的？」、「這是認真還是反串」、「打仗的時候記得說住宅區不能開槍」、「好的，開戰時國軍會繞過你家」、「只請參謀總長道歉太委屈了吧，應該請三軍統帥來跟你道歉」、「飛官也不想飛來飛去，演習保護死老百姓，還要被死老百姓幹譙，真可憐」。

由於留言湧入速度太快，還有許多人笑說「留言刷的速度比我看的速度還快」、「我剛剛爬到幾樓了」、「這樓應該會蓋到月球去」、「留言破萬的話，團主可能會發免死金牌」、「樓太高，爬不上去，但看到留言風向我就安心了」、「滑到手指都想復健治療一下了」掀起熱議。

貼文發出近2個小時，有3000多則留言、5000按讚表達心情，但原PO疑似不堪砲轟，稍早已經刪除貼文。

▼貼文一出，立刻遭網友留言灌爆「炸樓」。（圖／爆廢公社，下同）

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