唐美雲歌仔戲改編日本《源氏物語》！「作者」也被拉入戲中

▲唐美雲歌仔戲團全新劇作《光華之君》，改編自日本經典文學《源氏物語》。（圖／兩廳院提供）

記者林育綾／台北報導

經典文學《源氏物語》有「日本紅樓夢」之稱，原著作者紫式部成書於日本平安時代，以優雅文筆創造一個絢麗非凡的文學世界，至今仍廣為流傳全世界；而唐美雲歌仔戲將其改編為《光華之君》搬上舞台，陳健星更將「作者」加入戲中成為一角，劇作將在11月5日至8日於國家戲劇院登場，目前票券已全數售罄！

《源氏物語》之所以經典，在於紫式部以主角「光源氏」與其他各色女性的情感糾葛、一生起落，以及世間有情眾生面臨的痛苦掙扎，都細膩展現。

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與唐美雲歌仔戲團合作多次的劇作家陳健星，每次撰寫劇本時，都會為每個演員量身設戲，以他們最能發揮的演技特質，深化每個角色塑造。他寫完大受歡迎的《螢姬物語》後，一直思考新的可能性，尋找更複雜豐富的角色發揮，後來發現《源氏物語》中的光源氏是一個非常經典、人生脈絡也非常完整的角色。

▲唐美雲歌仔戲團《光華之君》，改編自日本經典文學《源氏物語》。（圖／兩廳院提供）

陳健星說，在《光華之君》中由唐美雲詮釋光華君，必須要在劇本所擷取的片段中，展現出角色40多年人生所積累的性格與內在特質，非得像她這樣有天賦又有才能的演員，才有辦法演繹出這樣的深刻狀態，並呈現出全劇的主題精精隨。

陳健星特別把《源氏物語》作者拉進劇中，以「藤夫人」的角色登場，讓作者與她筆下創作的角色，展開一場迷離夢幻的生命對話，更可藉由藤夫人的現實人生，對照到書中虛構的如夢世界，讓全劇更推衍至探討生命哲理的層次。

▲劇作家特別把《源氏物語》作者拉進劇中，以「藤夫人」的角色登場，讓作者與她筆下創作的角色，展開一場迷離夢幻的生命對話。（圖／兩廳院提供）

他提到，這次取的片段為光源氏邁入40歲、步入中年的人生故事，整齣戲分為「書中的劇情」與「書外的現實生活」，作者藤夫人在現實生活中的情感糾葛，會影響到書中光華君與其他角色的發展，雖然中文劇名為《光華之君》，但英文劇名為”Storyteller and her dream”，一個創作者與她的夢，可看見作者藤夫人與筆下人物光華君之間的關係，相當有意思。

故事從寂寞才女藤夫人以書寫故事排遣憂悶開始，她創造了一位姿容絕世的光華君，一生風流多情，流連於眾多女子之間不知饜足。步入中年後，他雖終日吟賞花月，安享榮華，殊不知生命裡難以承受的沉痛打擊將迎面而來。而藤夫人雖然一手掌握了書中人物的生死大權，但現實中與源將軍的感情糾葛，卻也讓她無可奈何；過去的因，眼前的果，人生似乎如夢一場。

▲唐美雲歌仔戲團《光華之君》，改編自日本經典文學《源氏物語》。（圖／兩廳院提供）

陳健星說，如同戲中描繪的藤夫人，寫作如同一場自我療癒的過程，不只創造角色，角色的轉變與沉澱，同樣會反饋到作者身上。「身而為人」的無奈與掙扎，讓她體會到因為經歷過才能諒解，因為理解所以慈悲。從劇中光華君與幾位女性角色的互動之中，可以感受到濃烈的情感與命運的捉弄，不僅體現出人性的脆弱及人生的無奈，更隱含了一種「輪迴」的概念。

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