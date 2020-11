新冠確診月飆18倍！日內瓦醫療體系快崩潰　政府宣布局部封鎖

▲由於醫療體系已不堪負荷,瑞士日內瓦宣布將進入局部封鎖狀態。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

歐洲過去5週的新冠確診人數翻了一倍,使得染疫人口在1日突破1000萬例,其中以法國、西班牙與英國最為嚴重。而瑞士日內瓦最近由於醫療體系已不堪負荷,宣布將自2日晚上7時起進入局部封鎖狀態,娛樂場所和酒吧、餐館將全面關閉,但學校暫時不會停課。

▲瑞士日內瓦疫情熱點地區。(圖/路透)

據《瑞士資訊》報導,日內瓦州目前正面臨疫情大爆發與醫院床位不足、醫療體系瀕臨崩潰的問題。截至11月1日,已有1474人在日內瓦大學醫院接受治療,這個數字是10月份的18倍之多,而這些患者中,有56人被送至加護病房接受治療。

州政府發布聲明表示,「從數據看來,目前的情況正嚴重惡化。在過去的幾天裡,每天都有超過1000人被確診」,在局部封鎖期間,娛樂場所、理髮店、美容院、餐廳、酒吧將被關閉,不過政府允許這些商店改以外賣和宅配服務,直到11月29日為止。日間托兒所和學校將持續開放。

