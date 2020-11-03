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白骨桶屍「死者受苦16年」破心防　警一句「換你還了」嫌苦笑認罪

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記者黃翊婷／綜合報導

彰化白骨桶屍案沉冤16年，檢方近日偵結，並依殺人罪嫌起訴賴姓男子。不過，賴男一開始接受偵查時，一度矢口否認、繼續狡辯，直到警員說出一句「換你要還債了」，才讓他卸下心防，苦笑坦承犯行。

▲▼ 。（圖／記者唐詠絮攝）

▲李男遭殺害藏屍鐵桶，16年後才被道士意外發現。（圖／記者唐詠絮攝，下同）

這整起案件要從2004年說起，住在彰化的賴男因為不滿洪姓前妻與李姓同事過從甚密，同年4月間竟涉嫌持石頭將李男砸昏，接著拿繩索綑綁頸部後勒斃，隨後將遺體裝入鐵桶，丟棄在彰化大村鄉某灌溉渠道。直到16年後路過的賴姓道士（53歲）不小心撞歪鐵桶，掉出一大堆白骨，才讓案件曝光。

根據《自由時報》報導，賴男落網後一度還想狡辯，警方出示證物並說出一段話，才終於突破心防，警員勸他，白骨過了這麼久才曝光，可見是死者之前有所虧欠，所以在鐵桶裡懺悔了16年才被發現，「現在債還完了，換你要還了」；他一聽不僅坦承犯案，還苦笑說出「心終於放鬆了」等話。

▲彰化大村桶屍案。（圖／記者唐詠絮攝）

▼▲現場還留有封鎖線（上圖），地上甚至可以看到鐵桶的痕跡（下圖）。

▲彰化大村桶屍案。（圖／記者唐詠絮攝）

然而，李姓死者的家屬也有話要說，家屬向《ETtoday新聞雲》記者強調，事情發生的時候李男早就結婚了，當時是洪女跑到他們家中，威脅其他家屬，如果始亂終棄就會對家人不利。

家屬接著說，洪女2002年的時候與丈夫離婚，李男與她相識的時間則是2004年，中間差了2年，女方也已經結束婚姻，何來的「小王」之說？

家屬認為，雖然賴男寫了2封信懺悔犯下的罪過，但這些一定是律師教的，而且2封信的筆跡完全不同，希望司法能夠還給他們公道，「一命還一命」。

家屬痛批，若真的感到後悔，為何犯下案件之後不去自首，一定要等到警方找上門了，才打算寫悔過書，根本一點誠意都沒有。

李男的爸爸也說，兒子很乖、很孝順，賺到錢都會拿回家，不曾在外面過夜，不曉得為什麼會被說成是小王，更何況他們還是受害者家屬，不懂外界為何要這樣說兒子。

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