美國大選日「如果爆發動亂」　川普能派兵壓制嗎？

▲美國總統川普在喬治亞州造勢。（圖／路透）



文／中央社

美國總統川普與民主黨候選人拜登將於明天的大選對決。之前川普拒絕保證，若他認定選舉結果不實，仍會和平轉移權力。如果選舉日民眾掀起騷亂，川普該怎麼做？

近來關鍵搖擺州出現數場小型騷動。北卡羅來納州10月31日一場催票集會，民眾和平與會卻遭執法官員噴灑胡椒噴霧。一輛載著拜登陣營工作人員的巴士，30日在德州被插著川普陣營旗幟的車輛包圍，拜登陣營隨後取消兩場活動。

若選舉日發生騷亂，路透社指出，川普可以出動軍隊或聯邦幹員前去平亂。以下是川普行動的法源依據，以及他將面臨的限制。

● 何謂暴亂法（Insurrection Act）？

根據美國憲法，各州維持秩序的主要職權落在州長身上。1878年通過的「民兵團法」（Posse Comitatus Act）禁止聯邦軍隊參與國內執法。

然而可回溯至1807年的暴亂法構成例外。此法允許總統派出美國部隊平息國內暴亂。

在美國歷史上，暴亂法曾被援引數十次，但自1960年代民權運動以後已鮮少引用，上次被援引是1992年。

當年4名洛杉磯（Los Angeles）員警毆打黑人駕駛金恩（Rodney King）被判無罪，引發致命暴動。時任總統老布希（George H.W. Bush）援引暴亂法，獲得加州州長支持。

退役陸軍少將、目前在華府擔任律師的艾騰伯（John Altenburg）表示，暴亂法給予總統「令人生畏的權力」，應作為最後手段。

● 川普曾援引暴亂法來平息今年的反種族主義抗議嗎？

今年反種族主義抗議雖大致和平，但還是出現暴力和打劫情事，川普6月考慮援引此法加以回應。但在國防部長艾斯培（Mark Esper）公開反對後，川普打消了念頭，改派國土安全部（Department of Homeland Security）人員前往華府、俄勒岡州波特蘭（Portland）等城市。

這些人員雖有軍事型裝備，但他們屬於平民，不是武裝部隊成員。

前司法部官員、聖母大學（University of Notre Dame）法律教授古魯爾（Jimmy Gurule）表示，假設明天大選日或之後幾天發生騷亂，川普比較可能出動國土安全部人員，而非軍隊。

若要這麼做，川普必須說明一些事例已違反這些人員守護的聯邦法律。譬如今年稍早派往波特蘭的國土安全部人員，負責的執法範圍是防範破壞法院等聯邦財產的行為。

● 川普能出動國民兵嗎？

可以。美國政府可以出動兼職士兵組成的預備部隊陸軍國民兵（Army National Guard）。國民兵一般是由州長出動，但聯邦法律也允許美國政府動員國民兵。

一旦被聯邦政府動員，國民兵將完全由國防部長指揮和控制，直到他們回歸州層級。

今年有許多州長都曾出動國民兵來因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，以及支援地方執法、平息混亂。

● 所以說，川普不需州長同意才能派兵進駐？

是的。根據暴亂法，若總統確認暴亂情形已使美國法律無法透過正常司法程序來執行，他就可以出動武裝部隊，「執行那些法律或壓制叛亂」，不需州長同意。

歷史上總統和州長對派兵的看法，一般來說是一致的。

川普也可不經州的同意，出動作為聯邦政府員工的國土安全部人員或國民兵。

然而總統權力有其限制。聯邦法律規定，軍隊或其他聯邦人員干預選舉屬違法行為。舉例來說，派軍人或國土安全部人員去投票場所就會犯法。

● 法院能阻擋總統使用武力嗎？

可以。但德州大學（University of Texas）法律教授切斯尼（Robert Chesney）說，翻開歷史，法院多不願質疑總統宣布出動軍人。

切斯尼表示：「當總統主張有必須援引暴亂法的事實，法院一般不會批評質疑。」但如果川普被認為藉不實主張來合理化出動部隊，法官仍可創下先例。

若川普派出國土安全部或其他聯邦人員，他們必須尊重平民的憲法權利。美國民權聯盟（American Civil Liberties Union）等倡議團體就指控聯邦人員在波特蘭逮人，侵犯了抗議者和記者的憲法權利。

但法律專家表示，川普政府有合法職權可運用這些人員。

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