華為求生　任正非：明年廣召8000畢業生、主管強制末位淘汰

▲華為創辦人任正非。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

面對美國在5G等領域多方打壓，歐洲國家也加入戰局，中國通訊巨頭華為創辦人任正非近日坦言，公司正處在「一個比較困難的歷史時期」，尤其明後兩年最艱難，因此，華為明年應屆畢業生召聘人數至少擴大到8000人，硬性實施主管隊伍每年10%的末位淘汰，才有「新的血液循環。」

近日，華為內部網站《心聲社區》刊出任正非對華為新員工的發言內容，他在談話中將華為員工分為三個類別，分別是職員類、專家類、管理類。

▲華為經營蒙受美國禁令陰影。（圖／路透）

其中對於專家和行政管理隊伍，華為將更嚴格的實施末位淘汰。他直言「專家要快速適應社會變化，趕不上時代變化就會掉隊，華為沒有收容隊」；行政管理隊伍即使全優秀，每年也會硬性的實施強制性10%的末位淘汰。

任正非提醒，2021到2022年，是華為求生存、謀發展戰略攻關最艱難的兩年，在公司聚焦的業務領域，作戰需強大的隊伍，要有足夠水平的兵力才能集中優勢兵力打贏「殲滅戰。」

他表示，從戰略格局來看，公司需要有一股新流，因此明年的應屆生招聘人數至少擴大到8000人，強調進來的一定是優秀的人。

任正非還舉多個「大國崛起」的歷史故事，進行信心喊話，表示「我們可能會遇到想像不到的困難，但這也是一個最大的機會時期」，強調沒有能力就不可能成功，公司容許試錯，適應崗位、提高業務技能，搞好協同關係，把本職工作做好，是最重要的。

目前華為除面對美國封鎖外，歐洲國家方面，英國先於今年7月，一改過往接受中國5G建設的決定，宣布排除中資參與該國的5G基礎建設，而後，瑞典於10月20日跟進，宣布排除華為、中興5G，也是歐盟中，第一個明確禁止華為參與其5G網路所有基礎設施的國家。

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