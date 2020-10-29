美國安顧問：保證台海航行自由　指「華為聽命中共」將用5G竊資

▲白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O`Brien）表示，美國將保證台灣海峽的自由航行。（圖／CFP）

記者張寧倢／綜合報導

白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）28日發表演說表示，美國與印太盟友的合作是至今最好的狀態，正對於反恐以及在南海、東海與台灣海峽的自由航行等多項議題合作。在科技威脅上，他則直接點名華為聽命於中國共產黨。

根據《美國之音》報導，歐布萊恩28日在華府智庫「哈德森研究所」（Hudson Institute），以《美國現今跟以後的國家安全》為題發表演說提到，川普總統大膽的領導風格，是我們建立抵抗中國的新國際共識關鍵，美國政府與越來越多的自由世界國家，都挺身對抗中國各種形式的侵略，「過去我們認為中國經濟好轉之後，就會進行政治改革的想法是錯誤的，美國必須直接對抗中國。」

歐布萊恩認為，在科技方面，5G是所有東西得以運作的關鍵，如果中國控制了全球主要國家的5G網路，他們將透過華為產品中安裝的後門，只要是華為骨幹網絡所及之處，就能毫無限制地取得所有資訊，而且不止監控自己人民，也要監控全世界，國安與公民的隱私將受中國跟華為的威脅，「而華為是直接聽命於中國共產黨。」

▲白宮國安顧問歐布萊恩直言，華為聽命於中國共產黨。（圖／達志影像／美聯社）

歐布萊恩補充，包括英國、捷克共、丹麥、台灣、波蘭、瑞典等都已經承諾在他們的5G網路中只會使用可信賴的供應商。歐布萊恩接著提到，目前美國在印太地區的外交狀況，美國與澳洲、紐西蘭、日本、菲律賓和泰國等印太盟友的合作從未像現在一樣好，對印度關係也是史上最佳。

歐布萊恩表示，美國將保證包括台灣海峽等海域的自由航行權，「我們正在對多項議題進行合作，從對抗恐怖主義，到海洋安全，到稀土供應鏈，到在南海、東海以及台灣海峽的自由航行等。」此外，歐布萊恩說，中國透過在各國提供免費的基因檢測，蒐集全世界的人類基因以提供製藥公司執行研發，但中國政府也將利用這些資料成立大型資料庫，美國對此也十分關切與擔憂。

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