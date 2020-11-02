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綠島民宿遭惡搞「垃圾滿地」！老闆心疼PO文　女網紅身分被起底

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▲▼綠島民宿遭惡意破壞。（圖／翻攝IG、臉書）

▲綠島民宿遭惡意破壞，旅客網紅身分被起底。（圖／翻攝IG、臉書）

記者柯振中、許凱彰／台東報導

綠島擁有許多美景，當地有不少人用心經營民宿。不過，某民宿業者2日出面砲轟，他經營的民宿遭到旅客惡意糟蹋，整間房子被搞得一塌糊塗，上網公審該組旅客。網友實際肉搜，竟發現該組旅客是網紅「罔腰」與罔腰的友人們，氣炸跑到IG灌爆留言。

民宿業者在臉書社團「就是愛綠島」貼文，近日綠島受到天候影響，交通暫時封閉，沒想到接到某組旅客，「素質真的不好說」，整間房子被搞得一塌糊塗，「身為公眾人物行為卻是如此，有什麼不滿意難道不能溝通嗎？」

依據民宿業者的描述，疑似是旅客對民宿有意見，但沒有進行溝通，而是直接破壞場地，將每個地方弄亂洩憤，「每個民宿都是管家經營者用心的結晶，真的不應該這樣不被尊重不禮貌吧！身為民宿及店家的大家，應該更懂此刻我們的心疼。」

▲▼綠島民宿遭惡意破壞。（圖／翻攝IG、臉書）

▲▼綠島民宿遭惡意破壞。（圖／翻攝IG、臉書）

對此，汪姓民宿業者向《ETtoday新聞雲》記者說明，由於天候影響，綠島的交通船明、後天將停航，該間民宿的老闆好心讓對方去餐廳吃飯，沒想到連餐廳也被搞得一團亂，現在消息已經在同行裡傳開，預計這組團客今晚沒地方住。

而依據民宿老闆張貼的資料搜尋，入住該家民宿，並進行惡意破壞的房客，竟然是網紅「罔腰」以及她的朋友，罔腰等人的IG立刻被洗版灌爆，目前還沒做出回應。

此外，罔腰的男伴還發文譴責，這家民宿「圖文不府（符）」，當地相當無聊，還要被困三天，「這種房型這種價位 我也是笑笑的。」而眾多網友感到相當氣憤，已經在貼文下方瘋狂洗版。

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▼罔腰一行人蓄意破壞民宿。（圖／翻攝IG、臉書）

▲▼綠島民宿遭惡意破壞。（圖／翻攝IG、臉書）

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