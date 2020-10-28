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控宜蘭民宿沒熱水感冒了還沒早餐！她要求賠房價2倍　業者回擊了

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控宜蘭民宿沒熱水沒早餐！她要求賠房價2倍：呼嚨我　業者回擊了。（圖／東森新聞）

▲黃小姐出面控訴。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

一名黃小姐入住宜蘭五結一間民宿，指控沒熱水還沒早餐。對此，民宿一一反駁，強調民眾退房前才反映沒熱水，還索取「雙倍住宿費」當作補償，至於不含早餐已事先說明。現在雙方說法兜不攏也沒共識，打算走法律途徑解決。

這間民宿是整棟小木屋，周圍綠樹環繞，主打古早味裝潢，不過，黃小姐和家人入住卻敗興而歸。她向《東森新聞》投訴，一行人17日先入住10人房與4人房，18日因人變少，改訂雙人房跟４人房；17 日入住的10人房沒熱水還因此感冒，多次跟民宿反映，對方卻推卸責任。

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黃小姐指控，一大早跟業者反映，對方也沒做任何處理，「我事後問他說我們一直都沒有熱水，他才跟我說因為禮拜天維修廠商休假。」對此，民宿老闆胡小姐反駁，客人換房時才反映沒熱水，當下完全沒反映，都是離開時才告知有這些狀況。

▼民宿主打古早味裝潢。（圖／東森新聞）

控宜蘭民宿沒熱水沒早餐！她要求賠房價2倍：呼嚨我　業者回擊了。（圖／東森新聞）

只是除了洗澡，連吃飯都出問題，根據電話錄音檔，黃小姐質問，「兩人房800元沒早餐，可是4人房應該有早餐，所以妳呼攏我 、妳在騙我，妳房價全部賠給我。」業者則說，「我要怎麼房價全部賠給妳？」

黃小姐控訴 ，業者說第二天入住房型是折扣價，因此不提供早餐，但她認為只折扣一間房，另一間房的早餐還是要給。對此，業者受訪時澄清，早餐部分本來就有說是特惠，一開始說要退1000元，「她後來不要，直接說要退雙倍的。」消保官表示，若消費者求償雙倍住宿費，得提出證據證明損失。雙方目前沒共識，打算走法律途徑。

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