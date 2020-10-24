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小琉球民宿每晚280元！他下訂成功「價格漲6倍」　業者出面喊冤

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▲▼小琉球民宿280元。（圖／《東森新聞》）

▲許男下了訂單，以280元的價格訂到小琉球民宿，沒想到立刻收到業者的回信。（圖／《東森新聞》）

記者柯振中／綜合報導

一名張許男子上網訂民宿，準備前往小琉球旅遊，發現了一家民宿房間優美，每晚價格還只要280元，沒想到訂完房後，竟然收到業者告知「標價錯誤」，要將價格提高近6.5倍，讓他氣炸投訴。對此，業者也出面喊冤，希望不要趕盡殺絕。

許姓男子上訂房網站瀏覽，看見了這處小琉球的民宿，建築外觀優美，價格還相當便宜，一個晚上只要280元，心動地按下訂房。沒想到，訂房成功後才過沒多久，許男就收到業者的訊息，指稱「價格不算數」。

許男提到，業者向他說明，民宿房間的原價為每晚2,800元，只是可能價格標示錯誤，少了一個0，所以才變成每晚280元，希望能夠協商，雙方各退一步，價格訂在每晚1,800元。

▼民宿業者指稱，他們標錯價格，每晚價格應該為2,800元。（圖／《東森新聞》）

▲▼小琉球民宿280元。（圖／《東森新聞》）

許男接獲業者的消息，覺得十分不合理，認為對方就是在「就地起價」，對方還要求3天內回覆，否則就要取消訂單，讓他十分生氣，明明自己價格標錯，為什麼要檢討消費者。

許男不肯退讓，讓業者相當為難，忍不住出面喊話，他們也是做正當生意，每晚價格280元，連請人打掃的錢都不夠，被套、床單都要洗，還要附早餐給人吃，哪裡賺得回來。

▼民宿業者喊冤，他們做的是正當生意，280元連成本都不夠。（圖／《東森新聞》）

▲▼小琉球民宿280元。（圖／《東森新聞》）

民宿業者喊冤，殺人也能有改過自新的機會，許男這樣得理不饒人，等於置他們於死地，「我實在真的不知道，這個社會到底是怎樣？」

雙方各執一詞，尚未達成共識，屏東縣消保官也說，業者在網路上標出價格、物件後，消費者下訂單，代表交易已經成立，若消費者沒辦法接受解決方案，業者也不能勉強，更不能片面取消交易。

 

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