▲鶯歌火車站增設4座電扶梯，蘇巧慧爭取6500萬拚建設。（圖／蘇巧慧辦公室提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

立法委員蘇巧慧2020年7月初邀集交通部率台鐵局討論「鶯歌站電梯改善評估」，2日再與新北市議員彭成龍、蘇泓欽，邀請交通部次長王國材、台鐵局長張政源、副局長朱來順、鶯歌區長施明慧、鶯歌區農會理事長黃照旭，以及鶯歌里長聯誼會會長蘇朝明等15位里長，再度到鶯歌火車站會勘，確定全站共4座電梯將於2021年4月前全部更新，並另增設4座電扶梯，預計在2022年8月底前完成。



蘇巧慧表示，自己為本案爭取了五年，鶯歌車站進出人口非常多，居民長期希望能增設電扶梯提高便利度，今天非常高興在交通部、台鐵局的促成下，一起找到解決方案、可行工法，讓鄉親的期待終於要實現。

▲全站共4座電梯將於2021年4月前全部更新，並另增設4座電扶梯，預計在2022年8月底前完成。

交通部次長王國材說，未來車站將配合鶯歌地區的整體發展，不只門面的便利性提高，也期待帶動地方發展。他強調，過去鶯歌車站受建物限制，讓台鐵局重新規劃，在保留月台北側樓梯以符合法規「至少有一處樓梯」的規定前提下，未來將拆除南側樓梯，改建為「單人雙向電扶梯」，目前規劃，扣除法定月台邊緣淨寬300公分與4組扶手寬（月台現寬552公分）後，將剩下172公分能施作。



對此，台鐵局長張政源則表示，另外前後站的2座電扶梯則採「單人單向」，預計2022年的8月底完成。張政源說，特別感謝蘇巧慧委員對車站的多年關心，對於鶯歌站的無障礙空間，台鐵已討論多年，現在終於克服困難、確定施工，將編列5900萬元作新的電扶梯，加上空間美學工程600萬，共計6500萬元納入「台鐵車站美學與功能提升計畫」辦理。

另外，到場的議員蘇泓欽和議員彭成龍也多次感謝蘇巧慧委員。蘇泓欽直言，地方殷殷期盼電扶梯多年，過去因工法技術沒到位，一直無法執行，近年終於有新技術克服公安問題；彭成龍則說，今天鶯歌15個里長都來關心，就是為了能給下一代一個交代，他也特別感謝王次長和張局長的協助。

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