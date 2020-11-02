廢棄墓坑內狂挖土！　狠兒活埋79歲癱瘓母3天...超慘下場曝光

▲男子將79歲母親活埋，警察協助挖出送醫。（圖／翻攝自新京報）

記者邱茀濱／綜合報導

陝西榆林6個月前發生一起殘忍的「埋母案」，58歲馬姓男子平常照顧癱瘓在床的母親，時間久了由於不滿對方大小便會失禁，一氣之下竟將母親帶到廢棄墓坑活埋。今（2）日法院做出審理，宣布馬男犯下故意殺人罪，判處12年有期徒刑。

綜合陸媒報導，事發於今年5月2日，馬男深夜用手推車帶行動不便、生活不能自理的母親出門，並載至靖邊縣城南萬畝林一處廢棄墓坑內，拿起提前準備好的鏟子，當場將對方活埋。

到了5日，馬男妻子才察覺異狀，打電話報警找人。經警方追問，馬男才坦承將79歲母親活埋，並聲稱是不滿母親大小便失禁，搞得家裡很臭才產生犯案動機。確認地點後，員警對該墓坑進行挖掘，過程中隱約聽見呼叫聲，這才將仍有生命跡象的王姓女子救出，並緊急送醫救治。

▲大陸惡男活埋母親。（圖／翻攝澎湃視頻，下同）

事發後，馬男因涉嫌故意殺人罪被警方刑事拘留，案件於今（2）日稍早審理。檢察員楊柳出庭支持公訴，認為被告人寬悔罪表現良好，因此法院宣判，馬男犯故意殺人罪，判處12年有期徒刑。目前，馬男尚未表示是否提出上訴。

靖邊縣公安局相關人員先前曾表示，涉事嫌疑人（馬男）是老人的大兒子，此前老人和二兒子居住，但二兒子去年生病無力照顧，轉由大兒子照顧，可能是照顧的嫌煩了因此犯案，老人的兒媳婦回家找不到老人才報的警。

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