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湖北全面禁食野生動物　近千隻竹鼠被判死刑「挖土機深坑活埋」

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▲湖北宣布禁食野生動物後，竹鼠被「無公害化處理」。（圖／翻攝自新京報）

▲湖北宣布禁食野生動物後，竹鼠被「無公害化處理」。（圖／翻攝自新京報）

記者劉亭／綜合報導

湖北全面禁食野生動物政策宣佈後，咸安區林業局19日進行轄區內野生動物人工繁殖主體退出補償及動物處置工作，916隻竹鼠被活埋，另外蛇類、豪豬、荷蘭豬也被處理掉。

根據湖北省咸寧市市委、市政府指定的移動政務微信號「雲上咸寧」20日報導，咸安區汀泗橋鎮星星村的晏春明飼養竹鼠已經有了三年多時間，養殖場最高曾有1500多隻竹鼠，去年年底先售出部分，原本想等過年可以賣出好價錢暫時屯貨，但疫情爆發後，800多隻竹鼠全部被封存。

▲湖北宣布禁食野生動物後，竹鼠被「無公害化處理」。（圖／翻攝自雲上咸寧）

▲竹鼠被灑石灰活埋。（圖／翻攝自雲上咸寧，下同）

據區林業局野保站負責人介紹，因為星星村楠竹資源豐富，竹鼠的繁殖速度較快等因素，如果放生會對周圍造成毀滅性災難，待環保部門勘察後，選取了遠離水源的山體進行開坑。

工作人員19日清點後，晏春明養殖場內竹鼠數量為916隻，1695公斤，之後通過深挖、拋灑石灰等方式，用挖土機對圈養的野生動物進行填埋。活動當天同時開展無公害化處理的野生動物還有四處，分別位於大幕、雙溪、向陽湖和馬橋等鄉鎮。

▲湖北宣布禁食野生動物後，竹鼠被「無公害化處理」。（圖／翻攝自雲上咸寧）

據林業部門介紹，全區野生動物人工繁殖企業共有46戶，轉歸農業農村局管理的水產類野生動物養殖企業有26戶，已停止養殖的有6戶，展演性質的養殖戶有3戶。剩下11戶為陸生野生動物，其中有證養殖5戶，無證養殖6戶，主要養殖竹鼠、蛇類、豪豬、荷蘭豬四個品種。

咸安區林業局19日表示，將在19-20日兩天對轄區內五處持證養殖的野生動物進行無公害化處理。目前已無公害化處理竹鼠916只，1695公斤；捕殺豪豬7頭，140公斤；無公害處理蛇類1605公斤，蛇蛋4公斤。

因大幕鄉蛇類養殖規模較大，清點處置工作於20日完成，預計處置蛇類2500公斤。下一步，區林業局局將重點對轄區內6處無證養殖野生動物行為進行依法依規、分類處置，計畫在7月10日前完成全區禁食陸生野生動物退出處置工作。

▲湖北宣布禁食野生動物後，竹鼠被「無公害化處理」。（圖／翻攝自新京報）

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