3分地到6公頃苦瓜田　屏東農業型男陳品睿拚13年創奇蹟

▲在屏東縣九如鄉種植苦瓜的陳品睿，種植面積從3分地擴增到現在6公頃 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報

在屏東縣九如鄉種植苦瓜的陳品睿，13年前辭去導遊工作返鄉務農，從最早租地3分地種苦瓜、小黃瓜，擴增到現在6公頃，建立「綠翠微」為品牌，深得消費者歡迎，由於他長相斯文，贏得農業型男封號。

陳品睿表示，剛回來務農時，什麼都不會，剛好屏東縣政府舉辦燕南飛活動，他報名從最基本施肥及灌溉學起，還到農改場上課，學習植物的生理特性及修剪枝葉，慢慢摸索，期間遇到全園被水淹過腐爛過的悲狀經驗。

他目前已掌握到訣竅，種植面積也擴增，全部24筆土地共有6公頃多的苦瓜田，品種從白玉苦瓜、翠玉苦瓜種到現在的大青苦瓜，目前還沒有人種那麼大的面積，但他長期在苦瓜技術下功夫，又有固定通路及市場，因此大膽投資興建網室、申請農糧署補助。

由於採草生栽培方式管理，陸續申請產銷履歷中，利用蜜蜂授粉，結實量豐高，平均2天採收1次，一次大約5-600斤，除市場拍賣及行口外，也供應超市直銷，30出頭的他，由於外表斯文，不僅當農夫，現在有專業知識傳授給後輩，成為苦瓜界達人，贏得農業型男封號。

▲Her今天推出植村秀「潔顏油始祖」「植物精萃潔顏油、覆盆子超淨白潔顏油、櫻花萃釀淨透潔顏油，三款選一」450ml、原價2850元、特價1678元