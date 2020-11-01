鼓勵藝術創作自由　屏東縣街頭藝人1日起改採登記制

▲屏東縣街頭藝人今1日起起改採登記制（圖／屏東縣文化處提供）。

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府為維護藝術創作自由，今年街頭藝人審查機制將改採「登記制」，11月2日起可直接上街頭藝人申請展演平台http://streetartist.cultural.pthg.gov.tw/ 報名。

屏東縣街頭藝人管理辦法於2006年起頒布實施，吸引愈多愛好展演創作人士報名考照，至今已有約700組街頭藝人經審查通過，取得許可證的街頭藝人，可於屏東公園、勝利星村、美術館廣場、演藝廳、潮州戲曲館廣場等各公共空間從事藝文活動。

縣府文化處表示，過去街頭藝人採用審查制，是基於當時街頭藝術發展尚未成熟，為確保表演品質，由政府把關以審查辦理。然隨著公共空間街頭表演已成為常態，又近年來街頭藝人考照問題屢引發委員專業性受質疑、跨縣市標準不一、過度干預藝術表現等爭議，各縣市也紛紛檢討及修正相關機制。

文化處說，為保障及尊重街頭藝人的藝文創作，鼓勵多元發展，屏東縣街頭藝人將以「登記制」，取代原審查制度，民眾可自行線上申請，未來逐步建立完善的街頭藝人資料庫，提供有邀演需求的企業單位或民眾檢索。

而為避免民眾對登記制帶來街頭亂象疑慮，登記者皆須參與6小時的教育訓練工作坊，培養表演者的職業道德，才能領取證照。原考取的舊證仍繼續適用，惟應依規定2年更新換證，若逾期未更換則自動失效。

屏東縣街頭藝人申請展演平台於11月2日至11月27日開放上網登記，並於12月27日、28日兩天於屏東演藝廳辦理兩梯次的工作坊。相關訊息可上屏東縣政府文化處官網查詢。

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