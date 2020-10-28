騎士漏打方向燈1分鐘連吞4紅單　警飆80看不到車尾燈「再加一罪」

記者黃翊婷／新北報導

鄭姓男子今年4月4日晚間8時許騎車外出，因為沒戴安全帽被新北市蘆洲警分局警員目睹，竟然「無視」警鳴器的聲音加速離開，期間6次未打方向燈轉彎，警員以時速80公里的車速狂追，卻連車尾燈都看不到。他事後收到8張罰單，其中有4張是在1分鐘內開出，氣得提出行政訴訟，結果被法官打臉駁回，全案仍可上訴。

▲鄭男拒檢、沒戴安全帽、沒打方向燈，事後一共收到8張罰單。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關）

鄭男在判決書中主張，事發當日他的確沒有戴安全帽，至於為何沒有配合停車受檢，是因為「沒有看到警察」，也沒有聽見任何人喊停車，於是就照著自己的路線繼續前進，「警員開我拒檢及6張未打方向燈（罰單），其中有4張都在同1分鐘內，我無法接受。我想請問當下沒有警察騎到我身旁，為什麼會有再次攔檢仍不停的問題？」因此提告希望撤銷這8張罰單。

新北市政府交通事件裁決處表示，鄭男收到的罰單分別是一張闖紅燈罰鍰500元、一張拒檢逃逸罰鍰1萬元（加吊扣駕照6個月），以及6張未打方向燈各罰鍰1200元；而在攔查不停的影片中，警員於3分43秒開啟警鳴器並用指示燈示意停車，他卻加速逃逸、蛇行車陣中長達2分鐘，這段期間路上只有他和警員，加上又是晚上，警鳴器的聲音應該非常明顯，不可能沒有聽到。

▲鄭男承認沒戴安全帽，但否認無視警員攔查。（示意圖／記者陳俊宏攝，與本案當事人無關）

新北市政府交通事件裁決處進一步指出，鄭男無視警鳴器的聲音加速逃逸，足認有「不服稽查取締而逃逸」的違規行為，而且警員為了追他，飆到時速80公里仍追不上，再再證明他是因為拒檢而加速逃逸，說是「要幫家人拿藥才騎比較快」顯然是卸責之詞。

對此，新北地院法官勘驗證據影片，發現實際情況與新北市政府交通事件裁決處的說詞相符，鄭男聽聞警鳴器的聲音不僅沒有減速，還鑽進小巷子裡、多次高速過彎，如果不是想要甩開緊追在後的警員，又何必做出這樣的危險行為，最終不採信他的說詞，裁定駁回告訴，全案仍可上訴。