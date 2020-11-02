正妹老婆哺乳期間出軌！　男離婚10天「與大18歲愛人」結婚

▲王小姐（左）自爆老公出軌52歲公務員女子（右）。（圖／翻攝自澎湃新聞，下同）

記者劉亭／綜合報導

劇情勘比八點檔！大陸一名31歲的王小姐近日爆料，老公34歲的丁某在她哺乳期間出軌，對象還是一名52歲的公務員大媽，引起熱議。這位喬女則回應，輸給我這個老女人是他們自身有問題。

綜合陸媒報導，王小姐表示，52歲的喬某是濮陽市某局工作人員，在明知道對方有家庭、妻子正在哺乳期，孩子剛剛一歲多的情況下，介入對方家庭，跟自己丈夫丁某某維持不正當男女關係。

王小姐翻看老公手機發現，倆人是5月25日添加的微信，後來老公幫喬某朋友做了些事，喬某要請他吃紅燒肉，「聊天的意思是管飽，現在明白了」；而且兩人還曾在7月份出遊。

▲丁男與喬女的對話。

王小姐指出，自己先前是法人代表，開了會計註冊代理記帳公司，但因為在家懷孕生寶寶帶娃，期間都由老公負責；在去年賺錢後，老公把王小姐做法人代表開的公司註銷，自己收購了上海一家勞務公司。目前自己帶著小孩不能工作，只能先回娘家住。

王小姐氣不過提出「離婚」，雙方8月8日簽下「協議書」，上面寫著兩人在2019年1月4日舉行結婚典禮，以夫妻名義同居生活，沒有進行婚姻登記，於2019年6月20日生育一子，但丁某認為雙方感情不合，兒子由女方撫養，男方自2020年10月起每月支付撫養費2500元人民幣，直到兒子18歲。

被爆料是小三的喬女則表示，與丁某已在8月18日領證結婚，當時他的婚姻狀況是單身，自己也是單身。她認為他們兩人在一起三年多，孩子也一歲多，但是一直沒有領結婚證，是彼此之間存在問題，「即使沒有我，也可能有他人」。

喬女認為，王小姐與丁某是同居關係，不受法律保護，他們沒有法律意義上的婚姻，協議上也是解除同居關係，是王女士自身有問題，「她一個31歲的年輕漂亮、心地善良的女孩子，如果沒有出現什麼問題，不會帶著自己一歲多的兒子輸給我這個老女人，應該是他們自身出現了問題」。

由於喬女是公務員，在事情曝光後，網信辦和喬女工作單位的紀檢部門、主管都找上門，但最後都認為是個人的私生活沒有權利去干涉，因此對工作沒有影響，「我不是什麼領導，只是濮陽市某局的普通工作人員」。