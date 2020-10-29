好市多買牛奶「忘了搖一搖」　她回家崩潰！一票人遇過：真可怕

▲原PO回家轉瓶蓋，驚呼「拉環怎麼消失了？」（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

「第一次買牛奶拿到籤王！」一名女網友分享勸世文，日前去好市多買牛奶時，不知要先搖一搖，回家後才發現拉環不見了，嚇得她完全不敢飲用。傻眼經歷貼出後，不少會員也碰到同樣狀況，因此建議大家在現場就要轉開蓋子檢查。

一名女網友在臉書公開社團《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，日前買了一瓶科克蘭牛奶，當時她在賣場時，只注意看期效、外觀包裝有無損毀，卻疏忽一重要步驟「還要搖一搖...」

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回家後原PO也沒有馬上喝，直到今（29）日早上，原PO驚呼，一如往常轉開瓶蓋後，「疑...我的拉環怎麼消失了？」由於事關食安，她不禁質疑，「這是被退貨直接上架的意思嗎？還是現場有人口渴喝了一口再放回去？」對此，原PO也陷入掙扎求問「是要喝還是要退？」

神扯購買故事曝光後，多數網友都建議退貨，並要求業者注意，「退吧...開瓶後只能14天都不知道多久了」、「千萬不要喝，安全第一，建議回報給客服，下次去他們會補一瓶新的，但是也可以給你不喜歡的人喝喝看」、「必退～這種情況我無法自行吸收」、「退！我記得問過店員，可以電話告知下次去時再退」。

▲網友認為，快退貨！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



留言串中，不少網友也遇過同樣狀況，「我有開過1瓶，喝到最後裡頭卻有拉環，但我拉環明明就丟了啊」、「我上次買4瓶，裡面也有一瓶同樣狀況」、「看過屁孩直播拉開拉環，喝一口放回去」、「我也遇過，要在保存期限內跑去退貨，真的很煩，後來都會檢查」、「也買過被開瓶過的，確認過家人都沒有開，真是可怕」。對此，有人建議，「我現在買牛奶，習慣性在現場先把蓋子打開，看看拉環還在不在」、「曾經在好市多地板看到牛奶拉環，不知道是不是有人當場開來喝」。