封城還是戰前準備？　中國下令研擬秋冬家庭緊急物資儲備建議清單

文／中央社

中國國家發改委近日公布一份「擴內需促消費」方案，要求各地「在秋冬季推出全國家庭應急物資儲備建議清單」，引發網友議論。有人認為可能是為疫情封城準備，也有人擔憂是為因應戰事。

▲有人推測，家庭應急物資儲備建議清單是為疫情封城做準備。（圖／路透，下同）

中國國家發展和改革委員會10月29日在官網公布已於10月中旬印發給各地方政府的「近期擴內需促消費的工作方案」，其中第15點提及「在秋冬季推出全國家庭應急物資儲備建議清單」。

方案要求各地方衛生健康委員會、應急管理部、發改委等部門，按職責分工負責，參照北京等地推出省級家用應急物資儲備清單的經驗，制定全國「基礎版家庭應急物資儲備建議清單」。

方案並鼓勵各地因地制宜，加速制定擴充版清單，引導城市家庭進行家庭急救箱等醫療物資儲備。

截至目前，包括北京、山東濟南、浙江寧波、廣東深圳、海南海口等地均已公布相關物資清單。

▲家庭緊急物資儲備清單包含乾糧、水、急救包等物資。

初步比對可以發現，各地清單多半囊括乾糧、急救包、手電筒、礦泉水等物資，以及現金、信用卡等財物，還有身分證、緊急聯絡表等重要資料。

當局下令各地研擬家庭緊急物資儲備清單，近日也在中國社群網站新浪微博引發網友討論。

有人認為，這份清單可能是為因應秋冬季節疫情反彈時的封城措施；也有人擔憂，中國近期對外關係緊張，官方要求民眾準備緊急物資，可能是為戰事預作準備。