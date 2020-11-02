新增確診者是援交女！　4港警、6政府人員緊急隔離檢疫

▲香港警察掃黃「抓到確診者」，港警緊急隔離4員警。（圖／翻攝自微博／香港警察）

記者趙蔡州／綜合報導

香港衛生防護中心1日新增7件新冠肺炎確診病例，其中有一名42歲女子屬本地感染且源頭未明，由於該病患曾經居住在旺角塘尾道某酒店，對方在港警10月28日執行掃黃時被逮捕，因此懷疑病患是一名性工作者，有造成擴大傳播的風險。港警知情後非常重視，馬上隔離4名曾與女子密切接觸的警員。

根據《香港01》報導，香港1日新增病例是一名42歲大陸籍女子，入境香港後居住在旺角塘尾道東方泛達酒店，她在港警10月28日的掃黃行動中，被以涉嫌非法入境的罪名逮捕，後續移送到馬頭角羈留中心等待遣返，不料1日被驗出感染新冠肺炎。

香港警方表示，他們接獲衛生防護中心通報非常重視，經一系列比對及驗證後，發現該女確實是在掃黃行動中被拘捕的當事人，10月28日至30日被拘留於旺角警署，有23名警務人員曾與其接觸，其中4名警員被列為密切接觸者，4名警員目前已經接受隔離檢疫，也會協助調查該女是否有其他接觸者。

香港入境事務處也表示，女子曾經馬頭角羈留中心等待遣返，因此有6名入境處人員被列為該病例的密切接觸者，在收到衛生防護中心的通報後，6人均已安排送到檢疫中心接受隔離。