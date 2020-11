快訊／譚德塞證實「曾接觸確診者」　將自行隔離在家工作

記者張靖榕/綜合外電報導

世衛組織(WHO)秘書長譚德塞今天證實,他曾與2019冠狀病毒疾病(COVID-19)確診者接觸,不過目前自己感覺良好,沒有出現任何症狀。

譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)發布推文表示:「我已被列為確診2019冠狀病毒疾病病患的接觸者。我很好也沒有症狀,但仍會在接下來幾天自我隔離,遵守WHO的規範,並在家工作。」

譚德塞接著指出,遵守衛生指引是至關重要的事,如此才能打斷冠狀病毒傳播的鎖鏈,遏制病毒,並保護醫療系統。他表示會繼續與WHO的同事們努力,拯救生命與保護弱者。

I have been identified as a contact of someone who has tested positive for #COVID19. I am well and without symptoms but will self-quarantine over the coming days, in line with @WHO protocols, and work from home.

▲譚德塞目前自行隔離在家工作。(圖/路透)