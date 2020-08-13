男師戀上小20歲女學生...「78秒撞擊片」被情敵外流！　超慘下場曝光

▲男老師和女友的性愛影片在網路上瘋傳。（圖／翻攝自微博，下同）

記者劉亭／綜合報導

江蘇近日一名高中男老師被爆出，不但偷吃小20歲的女學生，還拍下了2人的性愛影片，78秒的正面全裸片已經瘋傳開來。學校得知後緊急回應，康華老師立即調離教學一線崗位，並責令其作出深刻檢查。

根據揚子晚報報導，有網友爆料，鎮江市實驗高級中學康姓老師找了小三，並且還附上了兩人的背後式性愛片，疑似女生追求者追不到，搶走手機後外流到微信。影片廣為流傳之後，引起許多網友質疑，這樣的人怎麼可以繼續在學校任教。女生媽媽也跳出稱，女兒生活受到極大影響，心痛到滴血。

▲兩人的私密影片被女生的男性友人上傳。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

一名自稱男當事人的網友也留言，本人已離婚，2020年初和女生經過一段時間瞭解後，建立戀愛關係正往下一步發展，暑假在家中休息時卻突然發現私密影片外傳，目前已經報警，並且保留法律責任。據了解，女子已經畢業多年。

鎮江市實驗高級中學12發出通報表示，經初步調查瞭解，此不雅影片是經他人上傳微信圈進而廣泛傳播，當事人康華已經於8月10日上午向鎮江市公安局潤州分局金山派出所報案，公安部門立案偵查並與8月11日發佈警情通報。

通報稱25歲的潘某已投案自首，承認他「發現女性朋友手機記憶體有該女子與他人的不雅影片，出於氣憤將影片發佈到微信群，引起網友的轉發」。目前警方正在進一步調查中。

鎮江市教育局、學校認為，該教師拍攝不雅視頻，屬於低級趣味，違背社會公序良俗，有違教師師德，嚴重損害教師形象。康華老師立即調離教學一線崗位，並責令其作出深刻檢查；待公安部門調查定性之後，依據相關規定，做出進一步處理。

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