已婚男師「畸戀19歲女學生」！2個月後當街殺死她…知情人痛曝內幕

▲老師殺害19歲女大學生案將開庭。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

19歲的涵涵（化名）就讀於安徽工程大學，去年9月在校門外，遭尾隨近1小時的郭姓教師怒捅頸部、胸腹部、背臀部等部位數十刀，最後因大出血死亡。經過調查，原來這個兇殺案的背後，隱藏的是一段扭曲的師生戀！據悉，該案將於10月30日在蕪湖市中級人民法院開庭審理。

受害者母親謝女士近日接受採訪透露，家屬暫時放棄民事賠償，希望兇手受到重罰，「自古殺人償命，希望法院判死刑立即執行。」此前，安徽省蕪湖市人民檢察院以故意殺人罪對郭男提起公訴。

此前，據《紅星新聞》報導，去年9月19日，郭男在尾隨近1小時後，拿出匕首走向涵涵。由於計程車沒來，涵涵只好向馬路對面走去，但在馬路中間被郭男連刺數十刀。經鑑定，受害人是被銳器刺戳全身多處致左頸總靜脈破裂，肺、肝、腎等多髒器破裂，引起大出血死亡。

▲涵涵案發前曾去澳洲散心。（圖／翻攝自紅星新聞）

這起發生在校門外的兇殺案，扯出一段扭曲的師生戀。33歲郭男於2019年2月結識19歲的學生涵涵，兩人去年4月初相戀。女方閨蜜透露，涵涵平時在朋友面前，幾乎不提她和郭老師的關係，但5月的某一天，卻主動告訴她，「男友原來有家室，妻子是同校的輔導員，還有2個孩子。」

涵涵母親受訪表示，女兒與郭男交往僅1個月就發現對方有問題，「他的控制欲比較強，女兒的手機隨時要檢查，還不允許她和別的任何男生交流。」不久後，涵涵還感覺男友有暴力傾向，會對計程車司機、食堂工作人員突然發火，因此決定慢慢把這段關係淡下去。

▲知情人在網路公開發言。（圖／翻攝自微博）

然而涵涵一提分手，就被郭男威脅，「你分手，我就讓你拿不到畢業證，考試肯定讓你掛科。」6月29日兩人吵架，涵涵提出分手，卻反遭對方掐住脖子、頭往牆上撞，隨後在派出所，兩人簽署民事調解書，和平分手，但是直至案發騷擾和威脅一直持續在上演。

誰也沒想到，求復合無果的郭男最後選擇持匕首，怒捅涵涵數十刀洩憤，隨後刺腹自殺！警方接到報警後，到現場將自殺未遂的郭男控制，受害人送醫搶救無效死亡。

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