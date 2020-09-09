終結地方塞車惡夢　國1林口交流道短、中期改善方案出爐

▲林佳龍與新北市長侯友宜及桃園市長鄭文燦今日共同視察國1林口交流道現地。（圖／高公局提供）

記者賴文萱／台北報導

為改善國1林口路段交通壅塞，交通部長林佳龍日前請高公局規劃短中期改善方案，今日也親自現身視察短期改善成效，並督促高公局儘速完成中期改善，期能早日解決交通壅塞，提供民眾更順暢國道服務。

國1林口路段為新北林口及桃園龜山地區聯外之交通要道，隨著大型開發計畫持續增加及周邊人口快速成長，除衍生大量車流影響服務水準外，匝道運轉效能也因地方號誌路口延滯及林口龜山間跨越橋儲車容量有限等因素而降低，經常造成地方交通打結，甚至嚴重回堵至國道主線，使得交通壅塞成為該路段用路人夢魘。

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林佳龍今（9）日下午與新北市長侯友宜及桃園市長鄭文燦共同視察國1林口交流道現地，由高公局說明短期改善成效及中期改善方案。

▲國道1號林口A交流道南出匝道改善工程示意圖。（圖／高公局提供）

高公局說明為改善林口路段交通壅塞，近期已辦理3項短期改善，第1項為108年1月完成林口B北出匝道改善，配合桃園市政府納入永樂巷拓增出口車道數，使匝道出口右轉車輛可直接右行，進而改善北出回堵；第2項為減少長爬坡路段之大車與出口車輛交織問題，於108年底完成南崁-林口北上路段車道調整改善，可減少出口併排與插隊、縮短主線回堵長度及提升車速，由於成效明顯，因此於109年8月接續完成第3項五股-林口南下路段車道調整改善。

中期改善部分，近年來新北市及桃園市政府曾多次辦理林口交流道改善評估，囿於台地地形兩側為邊坡、機場捷運與五楊高架墩柱限制，均無可行且有效方案。林部長請高公局詳細研議，經高公局詳細量測地形及調閱前期評估限制，並以規劃設計尺度逐一試誤檢核規範要求，目前已初步研議在不新增用地並可於施工時維持既有交通之運行方案。此外，關於林口A南出匝道改善及林口A、B交流道之南入南出及北出北入匝道交織改善，因改善方案涉地方政府配合事項，林部長請2市府盡力協助，期儘速共同完成工程。

▲林口A、B匝道出入交織改善及增設北出匝道示意圖。（圖／高公局提供）

中期改善方案於林口A南出匝道改善部分，因既有匝道側邊尚有高速公路用地，經研議以分流分匯概念增設立體化之左右轉匝道，其中左轉匝道採繞行方式增加爬坡長度使匝道可跨越文化一路，並於跨越八德路及龜山一路後下地銜接龜山側之復興街（暫定，後續與市府協調），使左右轉車輛不受路口號誌影響。本工程計畫總經費約新台幣9.8億元，預計110年年中發包施工，工期約2年。

另林口A、B交流道之南入南出及北出北入匝道，車輛於進出集散道前產生嚴重交織，亦使車流回堵至主線及地方道路亟需改善，研議採增設箱涵以立體化方案改善南入南出及北出北入交織，並充分利用改善後地形增設北出匝道，分流紓解林口B北出壅塞。

該項改善計畫總經費約2.9億元，惟工程因受限機捷禁建區施工及地方交通維持申請，預計110年底發包施工，工期約1年半。高公局表示改善工程完工後除林口A北入外，其餘進出匝道之壅塞及回堵將大幅改善。

林佳龍對該工程在不徵收用地下，由高公局突破各項限制主動辦理改善，非常認同，並給予嘉許。本案顯示中央單位了解地方需求，並與地方政府共同解決交通問題，請高公局如有類似本案無用地徵收問題之案件，亦可主動積極辦理。

因現勘新北市要求一併將林口A北入納入規劃，高公局說明北入受縱坡限制，故無可行方案，惟林部長請高公局於3個月內邀集2市政府充分討論，再辦理後續設計及施工事宜。林部長仍請高公局後續積極辦理，期能早日解決林口交流道壅塞問題，提供民眾更順暢國道服務。

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