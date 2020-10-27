太多露天燒稻草、庫錢！　黃偉哲：推動「科技執法」改善台南空氣

▲台南市空品改善成效亮眼，黃偉哲要求推動科技執法讓違法者無所遁形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲重視大台南市民健康，27日市政會議聽取環保局說明「亮麗晴空計畫」成果時，他強調環保和生活息息相關，民眾特別在乎環境遭受污染的議題，若空氣品質有異常，各單位應積極透過科技稽查，務求迅速找到汙染來源。



台南市環保局表示，民眾關心近來的大新營地區異味問題，統計陳情的大宗來源為工廠、畜牧業及露天燃燒，工廠方面主要是新營工業區、柳營科技工業區，近年案件逐年降低；畜牧業方面主要來自畜殖場沖洗廢水，家禽（畜）糞尿之惡臭物質，近年案件有增加趨勢。





為改善異味汙染，台南市長黃偉哲推動科技執法，由環保局擬定5項策略，首先透過畜牧設施管理自治條例，要求新設畜牧業裝設防制設備，並輔導既設畜牧業改善異味，從源頭改善；針對陳情樣態、時段特性繪製污染列管地圖；成立異味聯合稽查小組，每周1白天2夜間稽查；設立空氣異味檢測實驗室，並培訓聞臭師，提升陳情處理機動性；增加500顆空品微感器，並出動熱顯像儀及UAV空拍機監控，陸空儀器搭配監控。



環保局指出，自9月中旬啟動聯合稽查，截至目前查獲違規告發12件，裁罰65.6萬元，相較於2019年同期，新營區及鹽水區陳情案件已較減少43％及75％。



另外，台南市政府每年接獲100~200件稻草露天燃燒造成空污陳情案，環保局積極推動稻草編織示範計畫，將提供2台稻草編織機並技術轉移給農業局，預計11月底開始量產，每年可覆蓋50公頃裸露地，減少PM2.5共5.8公噸；市政府並將研議修訂工程合約，優先採購本地稻草蓆納入合約規範，期盼同時減少露天燃燒與揚塵問題。



民眾在治喪儀式中有「圍庫錢」習俗，惟過去露天燃燒庫錢造成環境污染，今年3月輔導2家業者增設庫錢爐，從此不再露天燃燒。民政局今年於南區殯葬專區建置第一座環保庫錢爐，設計量約720噸/年，預計年底可提供服務，環保局並向環保署爭取2座移動式環保庫錢爐經費，由民政局設計規劃，每座設計量預計每年200噸。



環保局亦針對高污染車輛加強管制，架設車牌辨識及人員路邊攔檢，讓污染車無所遁形，除二行程機車汰換補助外，2020年增加四行程汰換補助，推動柴油車汰換、改善排煙，公務車逐年編列經費帶頭汰換，鼓勵企業響應。為加速淘汰二行程車，機車業者宣導報廢獎勵500元，民眾純汰舊二行程補助1000元，另民眾換購或新購電動機車最高補助2.7萬元。



為落實空品惡化應變措施，目前台南市與嘉義縣、嘉義市、高雄市及屏東市自10月起正式組成啟動空污預防應變小組，每周召開小組會議，每月聯合稽查，定期檢視應變作為與成效。



統計台南市近6年來的PM2.5年均值已改善39％；PM10年均值改善30％。特別是自2019年迄今，PM2.5更達到零紅害。台南市政府各局處將持續維護及改善台南空氣品質，落實固定源、移動源、逸散污染源管制工作，減少空氣污染排放，達成2024年達成藍天日數（AQI≦100）80%之目標。

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