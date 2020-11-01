2020年台南市議長盃眷村美食比賽　「川妹子隊」料理奪冠

▲2020年台南市議長盃第8屆眷村美食比賽，上午在大道新城10區廣場舉行，來自府城及北區各里、眷村共16組隊伍參賽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2020年台南市議長盃第8屆眷村美食比賽，1日上午在大道新城10區廣場舉行，活動由市議員謝龍介服務處、台南市鳳凰城文教關懷協會、赤嵌文教基金會共同主辦，來自府城及北區各里、眷村共16組隊伍參賽，料理出16道色香味俱全的佳餚，令人食指大動，「川妹子隊」以「凉拌麻辣雙寶」料理名菜奪冠。

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謝龍介議員表示，眷村美食比賽今年邁入第8屆，行銷了國際化的府城眷村美食。眷村美食源自在物質缺乏年代下，由來自大江南北人民發揮最大創意，把限有資源最大化，融合後成就現在的眷村料理。眷村菜是一種戰爭衍生的食物，不屬任何菜系，可謂大江南北各家各戶的家常菜，對眷村內的人而言，眷村菜是家鄉菜，濃濃的媽媽味，總是讓人念念不忘。而且今年除了來自東南亞的新住民之外，四川新移民也組隊參加，讓大家品嚐到川菜的新風味。

由於民進黨政府2020年8月28日宣布開放使用萊克多巴胺美國豬肉與30月齡以上牛肉自2021年1月1日進口，由於萊克多巴胺並非牲畜生長必須之要素，且有害動物本身；對於消費者健康影響仍需要更完整之科學數據，消基會就提出「拒吃萊克多巴胺」豬肉訴求。所以對於現場的臘肉、豬肉等料理，謝龍介對大家說不用怕，因為這是用台灣本土豬肉料理的，安全又美味。不過，他也評擊民進黨政府，全世界174個國家都禁止瘦肉精豬肉進口，我們為什麼不禁止進口，為什麼要給台灣人吃。

今天的活動，有近千名民眾參與，活動現場也有「飛天少女豬」及「佩佩豬」人型布偶，和大家一起同歡。更有現烤「正港台灣黑豬」，強調「捍衛台灣豬，萊豬不要來」，也吸引群眾的目光。而參賽者使出渾身解數，發揮最大創意，在現場烹煮出美味料理，讓深諳廚藝的謝龍介也大表讚歎。

活動最後由6位專業評審，評選出3道美味料理頒獎表揚，比賽結果由「川妹子隊」以「凉拌麻辣雙寶」拿下冠軍，新移民關懷協會「熊熊隊」的「湘炒臘肉臘腸」獲得第亞軍，振興里「搞吃特攻隊」拿手好菜「麻油松坂豬肉麵線」則獲得第3名。

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