影／女大生父母今抵台！兒性侵殺人…爸悲喊「很見笑」：想當面道歉

記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導

變態魔梁育誌（28歲）涉嫌隨機擄走性侵、勒殺長榮大學鍾姓女大生（24歲），案件曝光後引起全台輿論譁然；馬來西亞籍的死者鍾女父母預計今將搭機抵台認屍，梁嫌父母也透過當地里長表示，自己的孩子犯下如此滔天大罪，自覺很「見笑」（台語：丟臉），希望能夠當面向鍾女雙親致歉。

▲梁嫌住家大門深鎖，父母在案發後已暫時離家避風頭。（圖／記者吳奕靖攝）

據了解，梁育誌家住高雄阿蓮區，家裡經營機車行，父親還是一名傳教士，從小就帶著梁嫌上教會，而母親上午則會前往市場賣菜貼補家用，一家人生活相當單純，鄰居也表示，對梁嫌的印象就是「古意古意」（台語：老實），完全無法想像他竟會犯下隨機性侵殺人案。

▲鄰居對梁嫌的印象相當老實，對於他犯下性侵殺人案感到相當震驚。（圖／記者吳世龍攝）

在案件曝光後，梁嫌住家遭到黑衣男子蛋洗，雙親為了避風頭，也暫時離開老家，還透過里長表示，得知自己養的孩子犯下殺人案後，不知該如何面對外界眼光，內心也十分痛苦自責。今《ETtoday新聞雲》致電里長，里長表示，昨下午5點還有與梁嫌雙親通電話，梁父在電話那頭表示，孩子出了這種事，自己也很不願意、覺得非常「見笑」；當得知鍾女雙親將於今抵台後，梁父還表示，希望能夠當面向鍾女父母道歉。至於雙方何時見面？里長則說，目前尚未確定，這還是需要安排。

▼鍾女28日晚間離開學校後走台鐵便道返回租屋處，不料竟成了梁嫌目標，就此殞命。（圖／記者林悅翻攝）