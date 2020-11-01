推銷桃園新屋在地履歷大豆　親子下田採豆趣

▲大小朋友一同下田採豆。（圖／誀者楊熾興翻攝）

記者楊熾興／桃園報導

為推廣桃園市新屋地區雜糧黑豆、黃豆，也希望更多的家長與學童能認同在地農民辛勤種植的產銷履歷大豆，在行政院農業委員會農糧署、北區分署的指導下，於1日舉辦鮮採毛豆活動，透過體驗式食農教育活動，讓親子一同感受親自下田採豆的樂趣，並品嘗國產優質豆奶後，帶動全民喝豆漿的好習慣，進而促進國產豆漿的銷售量。

▲新屋履歷大豆獲民眾認同。（圖／記者楊熾興翻攝）

受到新冠肺炎疫情的影響，國人普遍對防疫有更深刻的反思，用均衡的營養提升抵抗力，是人體面對嚴重特殊傳染性肺炎疫情的後盾，豆類富含優質的營養成分，而由大豆所製的豆漿好消化易吸收，是學童的最佳營養補充品。新屋區農會及石磊社區合作農場在行政院農業委員會農糧署、北區分署的指導下，特別舉辦（2020大手牽小手豆陣）結合了「食與農」的形式，讓民眾學習大豆從土地到餐桌的全過程。

▲闖關遊戲讓民眾了解大豆相關知識。（圖／記者楊熾興翻攝）

活動包括大豆相關的闖關遊戲共五關「下田採豆趣、豆陣轉盤、推豆成漿、誠實豆沙包、種豆豆長豆漿」，及品嘗在地生產大豆所製成的各式點心料理，更可以購買到在地青農的新鮮農產品，達到寓教於樂的目的，來自各地約600位民眾攜家帶眷，親子一起體驗下田採豆的樂趣。

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