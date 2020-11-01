咖啡買1送1只有今天！摩斯「味噌鮭魚珍珠堡」新登場　加碼松露薯條一次吃

▲摩斯漢堡推全新味噌鮭魚珍珠堡、松露起司薯條。（圖／摩斯漢堡提供）

記者蕭筠／台北報導

秋季繼推出限定販售的2款日式米漢堡後，速食連鎖品牌「摩斯漢堡」又有新品了，這次同樣是帶有滿滿日式風情的「味噌鮭魚珍珠堡」，每一口都能吃到鮮甜鮭魚排搭配海苔絲、日式味噌醬，同步登場的還有「松露起司薯條」，11月2日起正式上市。另為迎接11月MOS Café週年慶，今天摩斯咖啡買1送1，趕快開喝。

摩斯漢堡強勢推出全新「味噌鮭魚珍珠堡」，內餡夾入了整塊厚實鮭魚排，搭配白蘿蔔絲、海苔絲及日式味噌醬，再和Q米飯一起吃，口味豐富又滿足，同步上市的還有「松露起司薯條」，酥脆薯條淋上義大利黑松露醬特調而成的松露起司醬，每一口都是濃郁奶油香，11月2日正式開賣。

另歲末年終到了，摩斯今日有咖啡買1送1優惠，加碼從11月1日起至30日還有多樣咖啡優惠，除使用APP點購早餐可加10元升級中杯拿鐵或大杯摩斯咖啡外，早上10時30分後後購買任一摩斯大杯咖啡，還可獲得大杯經典咖啡半價優惠券1張，而11月10日、11日限時2天還有大份薯條買1送1等相關優惠。

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