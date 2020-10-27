環境保育國土維護　南檢與六河局聯手防杜不法

▲第六河川局局長陳建成率領局內主管，拜會台南地檢署檢察長葉淑文，雙方就曾文溪、二仁溪在河川治理、清淤疏濬、環境保護與國土復育等方面，交換意見。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為防制轄管台南地區河川發生清淤疏濬弊端及非法棄置廢棄物等不法案件，第六河川局局長陳建成，27日率領員拜會台南地檢署檢察長葉淑文，雙方就曾文溪、二仁溪在河川治理、清淤疏濬、環境保護與國土復育等方面，廣泛交換彼此專業領域看法與意見。

陳建成局長就現行水利工程、河川疏濬等行政透明作業方式向葉檢察長進行簡報說明，共同討論可能發生的弊端與風險，並採取防弊措施作為，並期望能及早採取有效防弊措施。

陳建成局長表示，該局轄區砂石單價雖相對偏低，導致供給大於需求，但容易發生遭棄置土石、甚至傾倒廢棄物等違法情事，該局日後若查獲轄區發生大規模違法傾倒廢棄物情形，希望能協請檢方偵處。

檢察長葉淑文表示，河川局日後在廉政法治教育活動及違法事件的個案查處偵辦活動，均為台南地檢署業務範疇，將竭力提供專業服務與協助。

這次司法與水利首長正面良善聯繫互動拜會，除有效建構廉能透明的優質平台外，六河局同仁更可在外部法律專業諮詢協助下廉潔自持、安心工作，另也預計規劃辦理觀摩該局河川疏濬作業公開化活動，邀請檢、警、環及在地住民共同參與，讓外界知悉河川局有維護河川業務不受外力或不法行為干擾之決心，杜絕不法份子的非分之想，打破民眾對河川機關的刻板印象，可有效提升機關廉潔形象，共同為提升台南地區國土保育及河川區域管理而努力。

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