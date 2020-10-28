菸味飄到鄰居家遭告討5萬元　法院派人現場「試聞」結局出爐！

記者黃翊婷／綜合報導

王姓男子日前在住家陽台抽菸，味道飄到隔壁郭姓鄰居家中，雙方因此鬧上法庭。台中地院人員會同兩人親自到場「試聞」，確認王男在家抽菸，二手菸的確會飄進郭男家的客廳，最終法官判他不得再讓菸味亂飄，同時還得賠償鄰居2萬元，全案仍可上訴。

▲郭男不滿菸味飄進家裡。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，非事發地點）

郭男在判決書中主張，他住在台中市某大樓4樓的1號房，去年4月王男搬到隔壁2號房，不久之後家中就出現濃濃的菸味，於是請社區經理幫忙規勸，沒想到4個月後菸味又再度出現，他一再向管委會通報，也和王男的房東溝通，甚至氣到打1999檢舉，但情況都沒有改善，實在是臭到受不了，才會決定提告求償5萬元精神慰撫金。

對於鄰居的指控，王男辯稱，郭男是以偷拍的方式控告他在家抽菸，況且抽菸的地點距離拍攝地點最近也有4公尺，中間有隔戶牆，房間也沒有共通管路，照理來說應該聞不到菸味，加上對方也沒有提出菸味入侵屋子、二手菸造成健康受損的證據，要求他賠償根本不合理。

▲王男沒有否認曾在陽台抽菸這件事。（示意圖／記者屠惠剛攝，非本文當事人）

不過，台中地院法官認為，當事人對於他造主張的事實不爭執，視同自認，而王男並未否認曾在陽台抽菸；此外，為了還原現場，法院人員還會同兩人回到現場測試，先由王在陽台抽菸，再前往郭男家的客廳，果然聞到濃厚菸味，因此認定郭求償有理。

法官接著指出，二手菸已被國際癌症研究中心（IARC）歸類為一級致癌物質，台灣每年約有3000人死於二手菸害，每年因二手菸罹病者約15萬至23萬人，相當於平均每2、3分鐘就有一名不吸菸者因此染病，可見二手菸的確會對身體造成傷害，最終判王男得賠償郭男2萬元，之後也不得讓菸味再飄到鄰居家，全案仍可上訴。

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